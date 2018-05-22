外交部：新南向政策連結美印太戰略

友善列印
中時

外交部今送達立法院的書面報告中表示，印太區域的新發展與我「新南向政策」一定可以達成相輔相成的效果，包含美國務院亞太副助卿黃之瀚等官員，均肯定我透過新南向政策加強與區域內各國之關係。

外交部部長吳釗燮明赴立法院外交及國防委員會，就「因應印太（Indo-Pacific）新局勢，我國策進作為」專案報告，並備質詢。

外交部指出，面對印太新局，我國除必須積極尋求與美國、日本、澳洲及印度等國家深化合作機會，也將透過我國「新南向政策」，深耕並開展與印太區域理念相近國家間的各項合作，使我政府在區域穩定與繁榮上持續扮演重要角色。

外交部提出聯結「新南向政策」及「印太戰略」；其中美國去年11月「四方會談」中，研議以「亞洲開發銀行」及「世界銀行」推動基建計畫的可能作法。「新南向政策」亦規劃「公共工程」潛力領域，以「政府開發援助」（ODA）模式協助鄰近國家進行公共工程建設，我可進一步研議在相關議題上之雙邊或多邊合作可能性。

外交部還提出持續深化台美各項合作關係；其中強化台美安全關係，增進雙方軍事合作及交流，由於中國企圖在東海、南海及台海區域以軍事脅迫遂行對其有利之地緣政治，不僅對我國國家安全產生嚴重威脅，對美國「印太戰略」主張以民主、自由開放及法治體系為基礎之國際秩序也造成嚴峻挑戰。

另外，外交部主張強化我與日本、澳洲及印度於印太地區之合作。其中無論是安全或是經濟領域，日本計劃推動的合作項目以及合作對象與我國「新南向政策」十分切合，所以我方已向日方提出在東南亞等領域合作意願，積極尋求三贏機會。

(中時 )

台灣無法參與WHA 蔡英文：大陸立… 曾永權、林中森赴陸申請遭駁 李…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。