外交部：新南向政策連結美印太戰略

2018年05月22日 18:47 中時 陳建瑜

外交部今送達立法院的書面報告中表示，印太區域的新發展與我「新南向政策」一定可以達成相輔相成的效果，包含美國務院亞太副助卿黃之瀚等官員，均肯定我透過新南向政策加強與區域內各國之關係。

外交部部長吳釗燮明赴立法院外交及國防委員會，就「因應印太（Indo-Pacific）新局勢，我國策進作為」專案報告，並備質詢。

外交部指出，面對印太新局，我國除必須積極尋求與美國、日本、澳洲及印度等國家深化合作機會，也將透過我國「新南向政策」，深耕並開展與印太區域理念相近國家間的各項合作，使我政府在區域穩定與繁榮上持續扮演重要角色。

外交部提出聯結「新南向政策」及「印太戰略」；其中美國去年11月「四方會談」中，研議以「亞洲開發銀行」及「世界銀行」推動基建計畫的可能作法。「新南向政策」亦規劃「公共工程」潛力領域，以「政府開發援助」（ODA）模式協助鄰近國家進行公共工程建設，我可進一步研議在相關議題上之雙邊或多邊合作可能性。

外交部還提出持續深化台美各項合作關係；其中強化台美安全關係，增進雙方軍事合作及交流，由於中國企圖在東海、南海及台海區域以軍事脅迫遂行對其有利之地緣政治，不僅對我國國家安全產生嚴重威脅，對美國「印太戰略」主張以民主、自由開放及法治體系為基礎之國際秩序也造成嚴峻挑戰。

另外，外交部主張強化我與日本、澳洲及印度於印太地區之合作。其中無論是安全或是經濟領域，日本計劃推動的合作項目以及合作對象與我國「新南向政策」十分切合，所以我方已向日方提出在東南亞等領域合作意願，積極尋求三贏機會。

(中時 )