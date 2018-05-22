【角落發現愛】我的媽媽是睡美人

2018年05月22日 18:40 中時電子報 綜合報導

因為一個跌倒，范小蕙的人生就此變了調，變成植物人的她，靠著先生的微薄薪水以及向親友的借款，持續地支付龐大的醫療費。

現年35歲的范小蕙原本是一名護士，在工作上充滿了能量與熱情，不過老天爺卻在她29歲的時候，跟她開了一個大玩笑 ，一場可怕的車禍，重重的將她從雲端摔到了鬼門關前，從此改變了她的命運。

雖然她勇敢地戰勝了死神，活了下來，然而卻從此身殘。因為腦部的重擊受創，傷到了神經，所以下半身不聽使喚，必須仰賴助行器，才能勉強支撐身體走路。即使如此，當時的男友，也就是現在的先生(賴正雄)仍然是不離不棄，從來沒有嫌棄過曉蕙是個身障者，就這樣兩年後，他還是堅持娶了她為妻。

結婚以後，范曉蕙生下了兩個可愛的兒子，現年一個八歲、一個六歲，生活雖然平淡，但卻很幸福，不過快樂的日子也結束的很快。2017年12月5日，范曉蕙與家人共進晚餐後，走進廚房，一個重心不穩，突然跌倒在地，頭部直接撞擊到水泥地面，讓她已經受損的腦部再度遭受到了重創，這一跌，讓她醒來後，變成了植物人，身體完全不能動，也無法開口說話，再也不認識任何人。

此後，為了照顧老婆和孩子，賴爸爸辭去原有的遠洋漁船工作，而且為了支付安養院的費用，他幾乎散盡了這些年來所有的積蓄，目前除了靠家中長輩種植紅藜及自己打零工的收入之外，遇到資金臨時調度不過來，也僅能跟親朋好友緊急借貸，以應付必要的醫療費用。

(中時電子報)