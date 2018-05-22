「省話一哥」蕭敬騰接金曲主持棒 自爆：還沒答應過！

2018年05月22日 18:44 中時 蕭雅玲

蕭敬騰接下金曲主持棒腦中一片空白。（粘耿豪攝）

「省話一哥」蕭敬騰確定接下「第29屆金曲獎頒獎典禮」主持棒，今（22日）舉辦記者會，首度跨領域挑戰主持，他自爆，一開始經紀人提過一次便找他去開會，「當時跟根本還沒有答應要做這這件事，在完全沒有心理準備下走進會議室，「只看到牆上寫著主持人蕭敬騰，看到當下心裡很抗拒。」但可能是之前在北京有演講經驗，總製作人陳鎮川與同仁都對他很有信心，所以才找他來主持。

即將在後（24日）天舉辦演唱會的他也說，距離金曲獎頒獎典禮還有一個月時間，目前心思全放在演唱會準備上，至於金曲主持內容現在完全沒時間想，得等到演唱會結束後才有時間認真去想，「想過之後或許會覺得沒有想像中這麼順利，到時得搞不好還要再開記者會。」

他說，自己是以音樂人的身份接下這份工作，曾入圍也拿下過金曲獎，這回受邀擔任主持人不解主辦單位是「哪來的膽子」，要他做這件事情，但還是感謝大家對他的肯定與支持。」屆時也期望自己能帶給金曲獎一個創新的展演，最後決定要全力以赴去做這件事，當天的表現有信心可以超過85分。

他表示，自己講話喜歡邊想邊講，金曲獎頒獎典禮算是正式的音樂盛會，「自己會盡全力讓典禮更輕鬆的狀態，主持時若真的「卡卡」的時候，也希望大家來點掌聲，化解很乾的場面。」還開玩笑說：「竟量爭取出場次數少一點！」被問到為何沒有找搭檔一起主持，他幽默回應：「找我已經是很奇怪的事情，大家應該都嚇死，我怎麼去找別人！」

而星光大道也確定由Dennis（區耕祥）與Lulu（黃路梓茵）主持，2人是第3次合作，Lulu感謝大家肯定：「已如火如荼準備資料，會與Dennis相約咖啡會議。」。她打趣說：「原本期待今年能以入圍者身份走星光，現在只想做好星光主持人角色。」她也幽默期許：「希望明年可以歌手身份走星光，讓Dennis來訪問我。」

(中時 )