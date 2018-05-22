2018A＋創意季　南台科大奪得A＋創意大賞獎

2018年05月22日 19:19 中時 陳淑芬

文資局舉辦「2018A＋創意季」，南台科大學生作品「追吧 Chase it！」，奪得「A＋創意大賞獎」。（陳淑芬攝）

文化部文資局舉辦的2018A+創意季，邀集24校53系學生展現創意作品，22日舉辦頒獎儀式，最高獎項「A+創意大賞」，由南台科技大學創新產品設計系的作品「追吧 Chase it！」奪得，獲獎金16萬元。文資局局長施國隆致詞表示，期待文資局持續推動以「文資為體、文創為用」，並擴大成為文資署。

「2018A+創意季」在5月17日到22日在台中文化創意園區舉行，往年匯集視覺傳達、工業設計、時尚設計、空間設計及數位媒體，今年增加文化資產獎項，共有6大類，1374件參展作品決選出148件進入決選，22日舉辦頒獎典禮，提供總獎金88萬元。

施國隆表示，「2018A+創意季」明年將進入第一個10年，希望文資局能推動以「文資為體、文創為用」，活化文化資產，更期待能擴大為文資署。為期6天的「2018 A+創意季」，為園區帶來超過10萬人次，展現年輕世代的青春設計潛能。

南台科技大學創新產品設計系的作品「追吧 Chase it！」奪得「A+創意大賞」，獲得獎金16萬元，作品將人口不斷老化的農村社會中，「鳥害」造成農業沉重的勞力負擔，將驅鳥設計得更自動化、產品化，評審團認同設計力量發揮到現實生活，促使生活環境進步的精神。

今年新增的文化資產類獎項，金獎由朝陽科技大學視覺傳達設計系的「上山打獵」作品奪得，以原住民文化為創作背景，透過桌遊體驗，並藉以延續文化傳承。

(中時 )