電影《瞞天過海：八面玲瓏》 卡地亞神秘金庫曝光

安海瑟薇在劇中配戴卡地亞Jeanne Toussaint項鍊，是劇中鎖定下手偷竊的美麗焦點。（CARTIER提供）

友善列印
中時
安海瑟薇在新片《瞞天過海：八面玲瓏》佩戴卡地亞美洲豹系列珠寶。（CARTIER 提供）
卡地亞傾全力支援新片《瞞天過海：八面玲瓏》的拍攝，並首次曝光紐約旗艦店的保險金庫。（ CARTIER提供）
劇中的焦點卡地亞Jeanne Toussaint項鍊，1.5億美金（約 45億台幣）。（CARTIER提供）
劇中的焦點卡地亞Jeanne Toussaint項鍊，1.5億美金（約 45億台幣）。（CARTIER提供）

由安海瑟薇、凱特布蘭琪、蕾哈娜、珊卓布拉克等一線巨星聯手主演的新片《瞞天過海：八面玲瓏》，即將在6月14日上映，劇中女賊鎖定行竊的美麗焦點，是一件要價1.5億美金（約45億台幣）的卡地亞Jeanne Toussaint項鍊，卡地亞不僅傾全力複刻這件作品，還敞開紐約旗艦店的保險金庫提供拍攝。

這件名為Jeanne Toussaint的鑽石項鍊，複刻自1931年卡地亞藝術總監Jeanne Toussaint設計的同名作品，卡地亞動員巴黎Rue dela Paix珠寶工坊的資源，傾全力打造複刻該件作品作為拍攝之用。

該片的劇情最高潮，是安海瑟薇飾演女星Daphne Kluger一角出席紐約大都會慈善晚宴，卡地亞紐約旗艦店為了出借珠寶，特別敞開保險金庫的大門取出項鍊供安海瑟薇佩戴，難得一見的卡地亞金庫也因此曝光，成為影片中值得一看的焦點。

(中時 )

「省話一哥」蕭敬騰接金曲主持棒… Melody追求髮量 嘆老公又扁又塌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。