電影《瞞天過海：八面玲瓏》 卡地亞神秘金庫曝光

2018年05月22日 18:56 中時 陶福媛

安海瑟薇在新片《瞞天過海：八面玲瓏》佩戴卡地亞美洲豹系列珠寶。（CARTIER 提供）

卡地亞傾全力支援新片《瞞天過海：八面玲瓏》的拍攝，並首次曝光紐約旗艦店的保險金庫。（ CARTIER提供）

劇中的焦點卡地亞Jeanne Toussaint項鍊，1.5億美金（約 45億台幣）。（CARTIER提供）

劇中的焦點卡地亞Jeanne Toussaint項鍊，1.5億美金（約 45億台幣）。（CARTIER提供）

由安海瑟薇、凱特布蘭琪、蕾哈娜、珊卓布拉克等一線巨星聯手主演的新片《瞞天過海：八面玲瓏》，即將在6月14日上映，劇中女賊鎖定行竊的美麗焦點，是一件要價1.5億美金（約45億台幣）的卡地亞Jeanne Toussaint項鍊，卡地亞不僅傾全力複刻這件作品，還敞開紐約旗艦店的保險金庫提供拍攝。

這件名為Jeanne Toussaint的鑽石項鍊，複刻自1931年卡地亞藝術總監Jeanne Toussaint設計的同名作品，卡地亞動員巴黎Rue dela Paix珠寶工坊的資源，傾全力打造複刻該件作品作為拍攝之用。

該片的劇情最高潮，是安海瑟薇飾演女星Daphne Kluger一角出席紐約大都會慈善晚宴，卡地亞紐約旗艦店為了出借珠寶，特別敞開保險金庫的大門取出項鍊供安海瑟薇佩戴，難得一見的卡地亞金庫也因此曝光，成為影片中值得一看的焦點。

(中時 )