國人瘋郵輪旅遊 全新郵輪團費最高省一萬

2018年05月22日 19:08 中時 王思慧

雄獅旅遊獨家與歌詩達郵輪合作，鎖定2019年3月將在義大利下水的全新郵輪─威尼斯號。（雄獅旅遊提供）

國人瘋郵輪，雄獅旅行社今天宣布，繼今年結合賞櫻與運動主題的盛世公主號包船，讓國人用最新玩法追櫻後，2019年雄獅再創市場先例，與全球最大郵輪公司─嘉年華郵輪集團旗下的太陽公主號、歌詩達威尼斯號攜手合作，舉辦全台首次、規模最大「愛Move嘉年華」郵輪盛會，宣布2019將推出清明連假日韓賞櫻、母親節獨包新船威尼斯號，帶領旅客從春季一路展開5航次。

全球郵輪旅遊市場持續成長與擴張，根據國際郵輪協會（CLIA）調查顯示，2017年全球海洋郵輪旅遊人口，已從2016年2,400萬人次，成長至2,530萬人次。其中，台灣市場成長更是火熱，根據統計，2017年進出台灣的郵輪逾6百艘次、旅客達114萬餘人，年增率高達32%，顯見郵輪旅遊已成為趨勢。

雄獅集團總經理裴信祐表示，從2014年開始，首創業界先例，獨包太陽公主號，創造新興旅遊市場，今年結合郵輪+及賞櫻概念獨包的盛世公主號賞櫻團，2梯次締造了6,300人次，對公司營收貢獻達近3.6億元，每年郵輪包團仍以3至4成比例穩定成長，為營收挹注成長動能。

雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍分析，郵輪旅遊的型態貼近自由行玩法，旅客不僅可以隨心所欲體驗郵輪上的休閒設施與娛樂活動，岸上的行程也能夠依照自己的喜好自行規劃。此外，根據雄獅旅遊觀察，選擇搭郵輪度假的年齡層，已從55歲下修至50歲，其中，更以攜家帶眷的親子族群為大宗，使得不少大型的國際郵輪品牌將設施、活動趨向年輕化。

看準日、韓賞櫻每年都吸引大批遊客前往，但機票、飯店卻是供不應求，團費也較平常高出1至2成，以2018年日本賞櫻5日行程為例，平均團費都落在4萬元左右，卡清明連休團費更上看5萬，因此，雄獅再度鎖定春假檔期，搭配以細膩服務和優質餐食著名的「太陽公主號」，推出4至6天不等的獨包行程。

不論是3月24日出發暢遊沖繩石垣島、3月27日沿著櫻花線探索長崎與鹿兒島、4月1日一次收集日韓經典賞櫻景點，或選擇4月6日船去機回、飛到名古屋賞櫻的fly cruise航程，即起報名可享早鳥優惠5千，搭配指定銀行還可再折2千元、並可優先選擇艙房樓層與位置，春季賞櫻每人最低2萬9900元起，相當機+酒75折優惠，可望再度帶動春季賞櫻熱潮。

另雄獅旅遊也與歌詩達郵輪合作，鎖定2019年3月將在義大利下水、首艘專為亞洲量身打造的全新郵輪─威尼斯號，除了是目前以基隆為母港造價金額最高的一艘船，更是歌詩達郵輪在亞洲運行噸位最大的郵輪，雄獅推出5月9日出發的8天行程，前往鹿兒島、宮崎、大阪、高知4港口，其中大阪停靠港口位於市區，特別設計大阪停靠時間超過12小時，讓旅客可自在探索大阪城，也可安排大阪+神戶雙城一日遊。即日起報名團費每人最高省1萬，帶媽咪上船還可再折1314元。

除在2019年帶領萬名旅客前進郵輪嘉年華盛宴，雄獅旅遊更同步宣布2020年將獨包目前航行於南北極最豪華船隻之一的海精靈號（Sea Spirit），由玩美南人Eric、3位台籍專業探險員帶路，推出南極郵輪12日獨包旅程，引領國人遠征南極，除全程體驗套房精緻服務，沿途還可欣賞冰川美景、挑戰獨木舟、追尋南極企鵝的腳步，進入海灣和海峽的極地冒險，名額限定105人。

(中時 )