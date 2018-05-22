世足》倒數23天－澳洲易帥軍心亂 足球袋鼠難樂觀

2018年05月22日 19:14 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

陣前易帥乃兵家大忌，偏偏本屆世足賽超級流行，澳洲就是其中之一，帶領「足球袋鼠」拿下世足門票的波斯特柯魯（Ange Postecoglou），在洲際附加賽出線後兩周辭職，由原本帶沙烏地阿拉伯踢資格賽的荷籍教頭范馬維克（Bert van Marwijk）臨危受命，今夏在俄羅斯的局勢十分嚴峻。

有趣的是，澳洲和沙烏地在世足亞洲區最終輪資格賽，恰恰就是同組對手，最終兩隊同積19分，但沙烏地憑藉淨勝球優勢，以B組第2直接晉級，把澳洲擠到了洲際附加賽。足球袋鼠後來經洲際附加賽擊敗宏都拉斯，才搭上世足末班車。

荷蘭教頭范馬維克在帶領沙烏地阿拉伯拿下世足門票後，被球員拋到空中慶祝，孰料幾個月後他成為澳洲隊總教練。（美聯社資料照）

范馬維克有其口碑，但失去和全隊拚過整個資格賽、辛苦出線的總教練，對球員心情一定有影響。尤其波斯特柯魯是攻擊足球的崇拜者，在場上會讓球員不計代價放手搶攻，頗受球員愛戴。澳洲球員沒有公開談論失去波斯特柯魯的感想，但他們心裡知道，這位生於希臘的前澳洲國腳，應該跟他們一起前往俄羅斯的。

在范馬維克的帶領下，澳洲隊應該會調整他們的比重，盡可能的去做到攻守均衡。這是面對大賽的務實布局，捨長補短的成敗卻很難評估。他們今年3月友誼賽先以1比4不敵挪威，再與哥倫比亞0比0踢平，顯然還沒調整到位。

莫伊（右）是澳洲的中場攻守樞紐。（美聯社資料照）

莫伊（Aaron Mooy）是目前足球袋鼠最重要的中場樞紐，27歲的他是黑馬哈斯菲德本季在英超保級的重要功臣，除了有強悍的防守鏟斷，他在由守轉攻時的攻擊能力，將是澳洲防反打法的重要手段。如果沒有意外的話，莫伊下季有機會轉會到更大的球隊。

效力於英冠皇后公園巡迴者的中場球員盧昂戈（Massimo Luongo），是澳洲袋鼠另一個攻擊要角。他在2014年3月上演國家隊處女秀，就被選入巴西世足賽正選名單，也是2015年澳洲稱霸亞洲盃的MVP。但他上一次在國際賽進球，已是前年9月世足資格賽對伊拉克之戰，必須在俄羅斯找回狀態才行。

澳洲本來就不被看好，儘管他們的籤運相較前幾屆已算不差，在C組扣除超強的法國，新一代的丹麥尚未在國際賽證明自己，秘魯又有隊長葛雷諾（Paolo Guerrero）禁賽的利空衝擊，足球袋鼠要第2次打入淘汰賽，似乎不是沒有機會。

易帥後座力還是澳洲的最大負債，就算是不可不為，但今年1月底上任的范馬維克始終就是個短期代班教頭，澳洲足協已敲定世足賽後由本土教練阿諾（Graham Arnold）接掌兵符。如果足球袋鼠的未來不在范馬維克手上，如何指望球員為他賣命打這次世足賽呢？

澳洲連4屆打入世足賽，卻僅在2006年晉級16強。（美聯社資料照）

澳洲小檔案

★世界排名：40

★世足參賽次數： 5

★世足最佳成績：16強（2006年）

★上屆成績：小組賽0勝3負出局

★總教練：范馬維克（Bert van Marwijk）

★台灣運彩奪冠賠率：250.00

(中時電子報)