患者福音！專為台灣人制定「急性心肌梗塞」新指引5月發布

2018年05月22日 19:37 中時 何書青

世界衛生組織（World Health Organization）指出，心血管疾病是全球死亡的頭號殺手，每年都造成全球約1710萬人死亡，佔全球總死亡人數3成，其中740萬人死於心臟疾病，670萬人死於中風，估計2030年全球死亡人數將攀升至每年2300萬人；但許多患者卻因服藥順從度低、擅自停藥，增加術後心血管疾病復發及死亡率的風險。有鑑於此，中華民國心臟學會將於今年5月與醫界共同發佈急性心肌梗塞新指引，為患者帶來一大福音。

中華民國心臟學會林俊立理事長表示，目前在台灣，心臟疾病居於國內10大死因第2位，平均每27分鐘，就有1位死於心臟疾病，其中急性心肌梗塞的威脅更是讓人措手不及。心血管疾病在已開發國家更具有危險性，尤其美國每2秒鐘就出現1名心肌梗塞患者。近年來，因危險因子的管控、提升衛教宣導與預防，使得美國在心肌梗塞發生率有下降趨勢，國內也應加強心臟疾病的預防與治療宣導。

過去急性心肌梗塞多好發於老年人，視為老年病，但值得注意的是，根據國健署統計發現，心肌梗塞的患者有年輕化的趨勢。最近台灣的研究顯示，非ST段上升型心肌梗塞（Non ST-elevation myocardial infarction,NSTEMI）從2009年至2015年，在中壯年族群中，有明顯增加的趨勢，因此急性心肌梗塞人人都不可輕忽。

急性心肌梗塞之新指引發佈 專為台灣人量身制定

台大醫院雲林分院黃瑞仁院長指出，目前國人急性心肌梗塞整體發生率並無明顯減少或增加，但是，非ST段上升型心肌梗塞之發生率，在中壯年族群中反而逐年增加近4成患者。黃院長表示，有別於先前診斷及治療的策略，近年來透過國內醫師們的共同努力，對於急性心肌梗塞治療有新進展，國內將於今年5月共同發佈一套針對台灣人制定急性心肌梗塞之新指引，尤其在非ST段上升型心肌梗塞的治療策略，期許藉由新的治療指引來區分及判斷患者症狀，使醫療團隊更能有效進行正確的診斷及治療。

遵循服用「雙重抗血小板藥物」12個月 預防疾病再發生

成大醫院心臟血管科李貽恆教授說明，急性心肌梗塞患者需長期且持續地接受藥物治療，才能避免心肌梗塞再度發生及造成心臟衰竭等後續問題，今年5月發布新指引的目的，其一就是透過適當的藥物治療才能預防急性心肌梗塞再度復發，期望讓所有醫師早期保握黃金時間診斷，遵循新的診斷以及治療方法。

李貽恆教授更補充說明，針對非ST段上升型心肌梗塞患者，新治療指引建議醫師使用高敏感性心肌蛋白進行檢驗，可以早期協助診斷及排除心肌梗塞的發生；另外非ST段上升型心肌梗塞的藥物治療，特別強調要搭配雙重抗血小板藥物，分別為阿斯匹靈（Aspirin）以及新一代抗血小板藥物，尤其新一代抗血小板藥物明顯可改善症狀、降低死亡率，因此醫界建議，非ST段上升型心肌梗塞患者治療後，服用雙重抗血小板藥物需長達12個月，且不可擅自停藥，才能有效預防再次心血管事件的發生。

出現症狀莫輕忽 與時間賽跑搶救急性心肌梗塞患者

急性心肌梗塞患者需與時間賽跑，若在黃金治療期間急時搶救可降低死亡率，所以出現當出現胸痛、喘等症狀時，應立即就醫診斷。李貽恆教授進一步表示，急性心肌梗塞分為ST段上升型心肌梗塞跟非ST段上升型心肌梗塞，症狀除了心絞痛也常伴隨如冒冷汗、頭暈、噁心、嘔吐、喘、呼吸困難等。當心肌梗塞的患者抵達急診室時，由急診科及心臟專科醫師透過心電圖快速正確診斷急性心肌梗塞的類型，以及給予口服雙重抗血小板藥物等初步治療。等到患者接受心導管和冠狀動脈介入治療且症狀穩定後，再由加護病房重症及心臟專科醫師進行後續照顧。

血脂要控制適宜 避免心血管疾病發生

根據最近台灣的研究顯示，於2009年至2015年間，55歲以下的急性心肌梗塞患者，高血壓與糖尿病的比例皆未增加，但高血脂患者卻增加2成，李貽恆教授表示，從目前的數據推估，國內中壯年族群中，吸菸與高血脂應該是導致急性心肌梗塞發生的重要危險因子，應該加強管控。若有效控制高血脂能顯著減少心血管事件發生率及死亡率，同時建議國人要遠離菸害，特別是吸菸或是被動吸入二手菸，都有增加心臟病的風險，鼓勵吸菸民眾要立即主動戒菸。

另外，李教授補充除了定期健康檢查、和主治醫師保持良好溝通，屏除不良生活習慣、控制3高也不可怠慢，最重要的是，患者要遵從醫囑、按時服藥，切勿擅自停藥、減藥，才是遠離心血管疾病的不二法門。

(中時 )