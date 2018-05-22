張軒睿認祕戀 「 阿姨姊姊」林心如6個字祝福

張軒睿（右起）、林心如、許光漢。（取自臉書）

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張軒睿和林明禎拍MV。（資料照）
張軒睿和林明禎2年前合拍《狼王子》。（取自臉書）
林心如和張軒睿。（取自臉書）

25歲新生代演員張軒睿在520（諧音我愛你）當天和大他2歲的馬來西亞歌手林明禎約會被拍，當時他經紀人表示他們是朋友，女方經紀公司也說公司一直以來都沒有禁愛令。事隔2天，張軒睿22日「大逆轉」認愛，他先前在《我的男孩》劇中喊「阿姨姊姊」的林心如留言祝福：「勇敢的向前吧。」巧合戲裡外都談姊弟戀。

2年前，張軒睿和林明禎因合拍偶像劇《狼王子》認識，他也曾跨刀幫林明禎拍MV。張軒睿今在臉書PO出和林明禎的背影照，2人一起坐在草地上眺望遠方景色，他雙手撐地上，女方則雙手抱膝，營造浪漫氛圍，張軒睿寫道：「Ill always be here for you（我會永遠在妳身邊）。」並附上一顆愛心圖案，同時標記林明禎。

張軒睿之前宣傳電視劇《我的男孩》都自稱單身，認愛後，合作該戲的好友（溫）貞菱、章廣辰都送祝福：「不用仰起頭，也能看見天空」、「喜歡你暖暖的文字 洋溢著滿滿的幸福」。張軒睿的粉絲大感驚訝，恭喜之餘，也心碎直呼「失戀了」，由於他的經紀人之前否認戀情，今卻被藝人PO文「打臉」，許多粉絲氣得說：「不是說緋聞假的嗎？騙我們。」經紀人則未回應。

林明禎透露「謝謝大家的關心」，她所屬種子音樂表示：「公司這邊的回應跟過去一樣，對明禎沒有禁愛令，感情方面本來就是私領域，也謝謝媒體及粉絲的關心，明禎工作沒有間斷一直在忙，希望她可以開開心心過每一天。」她23日將在嘉義高工出席校園活動，仍專心在工作上。

(中時 )

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