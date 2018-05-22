南投垃圾堆置 環保署協調外縣市增加焚燒量

環保署人員至草屯掩埋場了解垃圾堆置情形。（圖／環保署提供）

友善列印
中時

南投縣堆置垃圾處理問題日漸嚴重，環保署長李應元今指派環境督察總隊副總隊長林左祥到草屯鎮與地方人士協調，研商堆置垃圾後續處理及解決方案。

林左祥表示，因近期適逢縣市焚化廠歲修，以致協助南投縣垃圾焚化處理量能下降，無法順利轉運處理垃圾，需暫時堆置於掩埋場。為避免堆置垃圾影響環境衛生，環保署會全力協助南投縣短中長期的解決方案。

短期將持續協調外縣市焚化廠增加處理量能，已於今（22）日再度協調外縣市增加收受焚化處理量約2450公噸，並將持續協調外縣市增加處理量。暫時堆置垃圾則應加強環境消毒工作，垃圾無法送外縣市焚化的過渡期間，建議以壓縮覆膜打包方式處理，避免惡臭及垃圾飛散，並請南投縣速提出申請計畫書，環保署即速審理據以核撥經費。

廢棄物轉製生質燃料為成熟的處理技術，廢棄物循環再利用是世界趨勢，環保署已協助雲林縣將廢棄物製成廢棄物衍生燃料（RDF），而新竹縣及澎湖縣也向環保署提出申請補助計畫書，所以中期希望南投縣也能儘速提出勞務委辦試驗計畫，逐漸降低委託外縣市處理垃圾依賴度。

長期方面，環保署依行政院核定《多元化垃圾處理計畫》，將優先協助南投縣興設機械生物處理系統（MBT）、氣化等在地自主性生質廢棄物能源設施，將廢棄物轉換為燃料並應用於能源發電等。

環保署期望南投縣能建立自主及長久垃圾處理設施，中央及地方政府共同努力，將垃圾處理危機化為再生能源轉機，朝向資源循環經濟邁進。在此自主處理設施興建過渡期間，環保署仍會積極和有焚化爐縣市協調，協助處理南投縣垃圾。

(中時 )

金門寧小小提琴手 金城車站快閃… 全國身心障礙運動會24日登場 22…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。