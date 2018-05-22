南投垃圾堆置 環保署協調外縣市增加焚燒量

2018年05月22日 19:09 中時 廖德修

南投縣堆置垃圾處理問題日漸嚴重，環保署長李應元今指派環境督察總隊副總隊長林左祥到草屯鎮與地方人士協調，研商堆置垃圾後續處理及解決方案。

林左祥表示，因近期適逢縣市焚化廠歲修，以致協助南投縣垃圾焚化處理量能下降，無法順利轉運處理垃圾，需暫時堆置於掩埋場。為避免堆置垃圾影響環境衛生，環保署會全力協助南投縣短中長期的解決方案。

短期將持續協調外縣市焚化廠增加處理量能，已於今（22）日再度協調外縣市增加收受焚化處理量約2450公噸，並將持續協調外縣市增加處理量。暫時堆置垃圾則應加強環境消毒工作，垃圾無法送外縣市焚化的過渡期間，建議以壓縮覆膜打包方式處理，避免惡臭及垃圾飛散，並請南投縣速提出申請計畫書，環保署即速審理據以核撥經費。

廢棄物轉製生質燃料為成熟的處理技術，廢棄物循環再利用是世界趨勢，環保署已協助雲林縣將廢棄物製成廢棄物衍生燃料（RDF），而新竹縣及澎湖縣也向環保署提出申請補助計畫書，所以中期希望南投縣也能儘速提出勞務委辦試驗計畫，逐漸降低委託外縣市處理垃圾依賴度。

長期方面，環保署依行政院核定《多元化垃圾處理計畫》，將優先協助南投縣興設機械生物處理系統（MBT）、氣化等在地自主性生質廢棄物能源設施，將廢棄物轉換為燃料並應用於能源發電等。

環保署期望南投縣能建立自主及長久垃圾處理設施，中央及地方政府共同努力，將垃圾處理危機化為再生能源轉機，朝向資源循環經濟邁進。在此自主處理設施興建過渡期間，環保署仍會積極和有焚化爐縣市協調，協助處理南投縣垃圾。

(中時 )