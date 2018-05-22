王陽明穿灰色西裝 噴香水展性感

王陽明出席TOM FORD私人調香系列FABULOUS活動。（TOM FORD提供）

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TOM FORD私人調香系列FABULOUS，50ml，1萬500元。（TOM FORD提供）
BOUCHERON環戒玫瑰之戀淡香精100ml，3500元。（BOUCHERON提供）
嬌蘭幻彩流星紫羅蘭淡香水100ml，3050元。（嬌蘭提供）
Valentino Donna輕漾女性淡香水，4705元。（Valentino提供）
伊麗莎白雅頓綠茶無花果香水100ml，1800元。（伊麗莎白雅頓提供）

迎接盛夏，精品香氛紛紛祭出新品搶市，不論是奢華的TOM FORD私人調香系列，或是展現女性魅力的Valentino Donna輕漾女性淡香水都是市場話題香氛。

TOM FORD私人調香系列10日在北京博物館舉辦發表會，不只台灣第一帥王陽明帥氣出席，現場匯聚中、港、台、日、韓、星、馬各國巨星， 王陽明身穿TOM FORD O’Connor 灰色西裝配靛色針織領帶，並噴上神祕東方香氛，展現個人魅力。私人調香系列拋開了男女香的分界，每款頂級香氛皆適合男性也同時適合女性。

除了TOM FORD承襲一貫的性感、奢華，精品香氛則帶來夏日新品，花香、花果香成為焦點，不論是安全牌花香或是展現甜美的花果香， 再搭配限定的外包裝設計，讓消費者爭相收藏，BOUCHERON環戒玫瑰之戀淡香精、Valentino Donna輕漾女性淡香水、嬌蘭幻彩流星紫羅蘭淡香水、伊麗莎白雅頓綠茶無花果香水都是本季備受矚目的市場新鮮貨。

(中時 )

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