周刊爆基隆輕軌遭「卡軌」 林右昌：報導不確實

某家周刊今（22）日報導，基隆輕軌由於台北市長柯文哲堅持基隆輕軌延伸到南港車站段一定要地下化，導致3公里長的地下化路程耗資80億元，使得交通部計畫輕軌提前年底動工變得遙遙無期。對此基隆市長林右昌表示，該報導不確實，基隆輕軌計畫非常順利，沒有卡軌的問題。（基隆市政府提供）

友善列印
中時

某家周刊今（22）日報導，基隆輕軌由於台北市長柯文哲堅持基隆輕軌延伸到南港車站段一定要地下化，導致3公里長的地下化路程耗資80億元，使得交通部計畫輕軌提前年底動工變得遙遙無期。對此基隆市長林右昌表示，該報導不確實，基隆輕軌計畫非常順利，沒有卡軌的問題。

林右昌下午出席建德國中反毒宣傳活動，會後受訪指出，基隆市與台北市、交通部等，對於基隆輕軌捷運的共識非常高，最近剛完成可行性評估，而交通部鐵工局的基隆輕軌期末報告已經通過，等到下一個綜合規畫的階段，就會去進行細部規畫，包括大家關心的南港端要做平面、高架或地下等方案，沒有所謂卡軌的問題。

林右昌說，該媒體的報導並不是非常確實，尤其是現在可行性評估已經完成期末報告，大概半年左右就會完成綜合規劃，接著就會開始進行相關工程，在這次行政院前瞻計畫的軌道運輸計畫裡面，基隆市的輕軌捷運是速度最快的，而且也是被評估為CP值最高、最值得投資的計畫，整個計畫非常順利，並沒有卡軌的狀況。

媒體提問，如果台北市長換人，是否擔心輕軌生變？林右昌表示，基隆輕軌捷運不只是為了基隆的交通，更是為了完善大台北首都圈的機能，對大台北首都圈的區域發展是更有幫助的，他相信任何一任的台北市長，都會、也應該全力支持到台北的基隆輕軌捷運。

(中時 )

韓國瑜人紅是非多 有人打著名號… 夜問打權》陸美握手言和？兩岸何…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。