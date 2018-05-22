周刊爆基隆輕軌遭「卡軌」 林右昌：報導不確實

2018年05月22日 19:40 中時 李其樺

某家周刊今（22）日報導，基隆輕軌由於台北市長柯文哲堅持基隆輕軌延伸到南港車站段一定要地下化，導致3公里長的地下化路程耗資80億元，使得交通部計畫輕軌提前年底動工變得遙遙無期。對此基隆市長林右昌表示，該報導不確實，基隆輕軌計畫非常順利，沒有卡軌的問題。

林右昌下午出席建德國中反毒宣傳活動，會後受訪指出，基隆市與台北市、交通部等，對於基隆輕軌捷運的共識非常高，最近剛完成可行性評估，而交通部鐵工局的基隆輕軌期末報告已經通過，等到下一個綜合規畫的階段，就會去進行細部規畫，包括大家關心的南港端要做平面、高架或地下等方案，沒有所謂卡軌的問題。

林右昌說，該媒體的報導並不是非常確實，尤其是現在可行性評估已經完成期末報告，大概半年左右就會完成綜合規劃，接著就會開始進行相關工程，在這次行政院前瞻計畫的軌道運輸計畫裡面，基隆市的輕軌捷運是速度最快的，而且也是被評估為CP值最高、最值得投資的計畫，整個計畫非常順利，並沒有卡軌的狀況。

媒體提問，如果台北市長換人，是否擔心輕軌生變？林右昌表示，基隆輕軌捷運不只是為了基隆的交通，更是為了完善大台北首都圈的機能，對大台北首都圈的區域發展是更有幫助的，他相信任何一任的台北市長，都會、也應該全力支持到台北的基隆輕軌捷運。

(中時 )