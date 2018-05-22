全國身心障礙運動會24日登場 22日城隍廟辦聖火儀式

2018年05月22日 19:38 中時 呂妍庭

嘉義市長涂醒哲把點燃的聖火交到聖火隊手中。（呂妍庭攝）

運動員接過聖火後，在警車開道指揮下，以一隊傳一隊接力方式陸續接棒。（呂妍庭攝）

運動員接過聖火後，以一隊傳一隊接力方式陸續接棒。（呂妍庭攝）

「2018全國身心障礙國民運動會」24日將在嘉義市舉行，22日上午身兼大會籌備會主任委員的嘉義市長涂醒哲率市府團隊在嘉邑城隍廟舉行聖火引燃儀式，盼護佑嘉義人300多年的城隍爺，同樣能保佑每位參賽者參賽過程平安，讓這場全國賽事順利圓滿落幕。

上午聖火引燃儀式上，先由台灣基隆長興龍獅團獅隊為典禮揭開序幕，隨後涂醒哲市府團隊與城隍廟董事長賴永川所領軍的董事成員，及多位議員一同上香祭拜，在莊嚴的祝禱儀式中，把象徵「和平、光明、團結、友誼」的聖火引燃至由交趾陶製成的母火燈座，再由涂醒哲等人將聖火傳遞給聖火隊。

運動員接過聖火後，在警車的開道指揮下，以一隊傳一隊接力方式陸續接棒，預計

下午2點30分抵達終點站嘉義市立美術館，完成嘉市全境聖火傳遞。涂醒哲說，運動會中聖火是藉引神之火，作為光明、和平、團結及勇敢的象徵，而嘉邑城隍廟是國定古蹟，城隍爺是嘉義相當靈驗及慈悲的守護神，這次特別祈求城隍爺庇佑這場倍受矚目的賽事順利進行。

涂醒哲不忘邀請全國各地民眾在24日至27日賽事舉辦期間，到嘉義市各運動場館為選手加油打氣，一同參與這場全國一年一度的運動盛事。

(中時 )