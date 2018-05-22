名廚醬料包5分鐘上菜 全聯8折起

2018年05月22日 19:41 中時 郭家崴

全聯獨家的奇美大口高麗菜豬肉熟水餃，單顆加大3成，660g、127元（左起順時針），第2件5折；雙人徐功夫媽媽糖醋醬89g、69元，任2盒138元、加贈40點；格力高極品咖哩--甘口160g、95元，任2盒169元、加贈40點。（蘇蔓攝）

人稱「古錐師」的名廚郭主義拿出私房菜，與全聯合作蟹黃豆腐、椒汁白肉、宮保雞丁、魚香茄子、麻婆豆腐5款醬料包，在家5分鐘輕鬆上菜；加上咖哩和水餃都是簡單便利的料理，即日起陸續有8折起優惠，預料相關業績可成長2成。

全聯營運長蔡篤昌表示，全聯提出周三家庭日男人不加班回家學做菜，買醬料包搭配生鮮，在家料理符合省時、省事和省錢的「三省方案」，趁報稅季也可省荷包。全聯季節性的火鍋祭、咖哩祭可順勢帶動生鮮倍數成長，全聯協理劉鴻徵表示去年春季咖哩祭推升全年咖哩業績超過3.5億元，較前年增約2成，咖哩加上醬料包約4、5億元，可見商機。

去年前10大咖哩包括House佛蒙特咖哩、S&B愛思必金牌咖哩等日系品牌占7項，偏甜口味最受青睞；今年共有52款，新增獨家的格力高極品咖哩，等於熱賣的日系品牌都有，7月5日前指定商品8折起。

今年醬料包擴大規模共有38款，獨家款有名廚郭主義的私房菜蟹黃豆腐、椒汁白肉、宮保雞丁、魚香茄子、麻婆豆腐；名店「雙人徐」則新增功夫媽媽糖醋醬、魚香醬等。

去年水餃賣逾440萬包、業績逾4億元，冠、亞軍高麗菜和韭菜口味占6成；加入獨家的奇美大口高麗菜豬肉熟水餃現有近30款。25日至6月7日25款醬料包、指定冷凍水餃8折起。

(中時 )