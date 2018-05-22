邱孟昊片中成衰鬼 戲外好運來

2018年05月22日 19:38 中時 李承陽

演員出席《編號174錯命逆行》電影首映。(蘇蔓攝)

國片《編號174錯命逆行》故事以衰鬼與命運使者在偶然巧遇中，互換身分，展開一連串的人生翻轉，現實生活如戲，演員邱孟昊坦言演藝生涯，跌跌撞撞，跟片中飾演的衰鬼雷同，並說看到寒風中身穿短袖短褲的半夜騎機車趕赴幫兒子慶生的劇情，讓我想起也曾在寒冬的半夜，頂著寒流騎機車趕赴片場拍新戲，但怎料就快到現場了，忽然接到劇組來電表明因為身高太搶男主角的戲，因而被取消演出。

邱孟昊認為新片是幸運符，參加電影拍攝至今，半年間即接到上百場的活動主持，目前手上有3部新片邀約，對照過往的星路歷程，笑說終於擺脫衰運。而頂著Men Uno男模大賽冠軍頭銜的梁煒鈿則說因為參加新片，讓我娶得美嬌娘，成了台灣女婿，讓流浪的心找到家，能在台灣再次開啟演藝事業，人生大翻牌。導演克拉克熱愛電影而放棄科技事業，先前因為新片而揹負500萬債務，新片推出，讓投資人有信心，因而敲定10月再度合作開拍新片，讓他自嘲新片「錯命逆行」，彷如命運旋轉盤轉到好運來。

今日晚上舉行電影首映，開場由演員們演唱電影主題曲，克拉克創作詞曲〈因為愛〉開場，女主角方語晴深V大露背的手工禮服出席，笑說與邱孟昊拍吻戲拍了半小時，拍到嘴都酸了

邱孟昊笑說拍片被狗屎噴得滿身都是，梁煒鈿則被鳥屎攻擊，兩位男角真說戲裡是衰到家，期間邱孟昊的母親忽然現身，讓他哭紅雙眼直說很感謝母親的一路力挺，這是送給媽媽的母親節禮物，梁煒鈿則甜蜜抱著嬌妻，有老婆在身邊一切都滿足。

(中時 )