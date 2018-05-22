陳勢安盼與畢書盡合體 一同飆唱〈勢在必行〉

陳勢安舉辦練團記者會，鬼鬼到場驚喜探班。（蘇蔓攝）

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陳勢安、Bii曾是同公司好友。（擷取自臉書）

陳勢安將於6月2日台北Legacy舉辦生日音樂會「耳朵鼻子空房間」，22日舉行練團記者會，他的生日即將到來，透露想與歌迷有近距離的接觸，至於生日是否想與失聯3年的畢書盡（Bii）重回當初的友好，他表示「當然，有機會的話，這幾年我一直以來都自己唱〈勢在必行〉，這首歌是我們一起努力創下的成績，希望可以合體。」

若Bii邀請他來欣賞演唱會，屆時會親自到場欣賞？他說：「當然會去，只要是我們合體，我就是非常的開心。」昨還透露很希望歡慶34歲生日當天能接收到Bii的祝福，不過他表示自從18日至昨天，仍沒有收到任何訊息、電話，「不過現在心情有好多了，只是身體很累，因為忙音樂會、新專輯。」

他今記者會上，吳映潔（鬼鬼）到場驚喜探班，為他加油打氣，她一上台打趣說：「你比較厲害，像我都很會走音！」笑翻全場，他也獻唱盧廣仲的〈魚仔〉，來台近10年，他對台語不陌生，分享曾不了解「三小」是台語髒話，因此鬧出許多笑話。而他自認生氣時，不會講髒話，喜歡自己躲起來生悶氣，「我都往心裡吞，憋著會氣到發抖」，被問及與畢書盡失聯是否曾氣到發抖，他打趣說：「我沒有要講這個。」

(中時 )

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