太保市農會百歲生日 家政班媽媽拿出好手藝

2018年05月22日 20:03 中時 呂妍庭

太保市農會22日舉辦創會百周年慶，嘉義縣長張花冠（中）挑起扁擔，象徵農會傳承百年。（呂妍庭攝）

太保市農會22日舉辦創會百周年慶，特別安排3位曾獲神農獎的農民，包括謝振隆（右）、楊景翔（中）和太保市長黃榮利（左）一起挑扁擔，象徵台灣農業百年傳承。（呂妍庭攝）

嘉義縣長張花冠（左）除頒獎給手藝一級棒的家政班媽媽，也說之前到以色列看展卻沒看到台灣農委會的人，直言農委會可能在忙選舉。（呂妍庭攝）

各家政班媽媽拿出好手藝，將在地米食發揮巧思。（呂妍庭攝）

各家政班媽媽拿出好手藝，將在地米食發揮巧思。（呂妍庭攝）

各家政班媽媽拿出好手藝，將在地米食發揮巧思。（呂妍庭攝）

嘉義縣太保市農會100年前創立，最早名為「有限責任太保信用組合」，27年年前太保升格為市，改稱「太保市農會」迄今，歷經百年時光，22日太保市農會選在一期稻作收割前夕，廣邀農民齊聚農會過百歲生日，並安排各家政班媽媽拿出好手藝，將在地米食發揮巧思，以競賽方式把老阿嬤的古早味發揚光大。

太保市農會總幹事黃麗貞說，中青壯年為生活打拼而選擇離鄉背景，讓農村凋零沒落，但10多年來，太保市農會用農業改變大環境，建立大型穀物乾燥中心，減輕80％老農民的人力負擔，積極輔導20％的農民發展精緻農業，增加農村家庭收入，讓更多青年返鄉投入新創農業，強調農業一代一代傳承，新時代青農接棒，太保農村正在活化，農民在改變，農會也再改變，唯一不變的是「農民與農會」相互依賴而存在的情感。

黃麗貞說，「三代同堂」是太保處處可見的溫馨畫面，因為中壯青年不必再為生活而離鄉背井，老人家不再孤單無依，更成為農村家戶小幫手，一天農忙結束，全家大小一起晚餐，一起在燈光下手工分級小果番茄，享受著三代同堂，又或是四代同堂的幸福，重申除將農業的精神傳承，也要傳承每個人心中懷念的媽媽口味，今天的活動上，農會讓各里的家政媽媽在傳統米食中加入創意元素，並以競賽方式把「創意的老阿嬤的古早味」呈現給大家。

活動上也安排3位曾獲神農獎的農民，包括謝振隆、楊景翔和太保市長黃榮利一起挑扁擔，象徵台灣農業百年傳承，嘉義縣長張花冠致詞時除肯定太保農會多年努力，也透露她日前到以色列參加農業科技設備展，看各國都大陣仗組團參加，卻沒看到台灣的農委會，「農委會在幹嘛？輔選啦！」，指年底縣市長、鄉鎮市選舉和2020總統大選將屆，「可能都在忙選舉，所以沒看到人」。

(中時 )