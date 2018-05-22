王毅：G20有責任為發展中國家提供更多機遇和支持

2018年05月22日 20:06 旺報 呂佳蓉

大陸國務委員兼外交部長王毅在布宜諾賽勒斯出席二十國集團外長會第二階段會議，並就「促進公平和可持續發展」議題發言。王毅表示，二十國集團作為國際經濟合作主要論壇，有責任通過推動世界經濟增長為發展中國家創造更多機遇，通過加強國際發展合作為發展中國家提供更多支持。

王毅表示，當今世界面臨的很多問題，歸根到底都和發展問題相關。當前，全球發展形勢依然嚴峻。南北發展不平衡局面沒有根本改觀，解決環境、能源、氣候變化、糧食安全等問題仍任重道遠。近來主要經濟體貨幣政策調整對發展中國家產生負面外溢效應，為解決發展問題增添了新的難度。

王毅指出，中方讚賞阿方將「公平和可持續發展凝聚共識」作為今年峰會主題，並將基礎設施、未來就業、糧食安全等發展問題作為重點議題。這體現了二十國集團為世界經濟謀增長、為全球發展事業謀動力的擔當精神。

王毅表示，今年是中國改革開放40周年。40年來，中國7億人口擺脫貧困，為全球發展事業作出重要貢獻。取得這樣的成績，靠的是打開大門搞建設，勇敢融入世界經濟，對接以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制；靠的是堅持改革，不斷發展和完善中國特色社會主義市場經濟；靠的是中國人民拼搏奮鬥，用一點一滴的汗水創造美好生活。

王毅最後表示，走向未來，我們將堅持改革，擴大開放，落實以人民為中心的發展理念，在實現自身發展的同時，努力為人類的共同發展事業作出更多貢獻。

(旺報 )