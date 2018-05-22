田馥甄大吼「不要再害我」驚呆粉絲 下秒神反轉羞炸！

田馥甄突吼「不要再害我」，一度嚇到粉絲。（圖／翻攝自臉書、微博）

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中時電子報
田馥甄最近常撩工作人員。（圖／翻攝自秒拍）

田馥甄（Hebe）雖然外表高冷，但其實私下相當調皮搞怪，近日有人PO出她在機場逗粉絲的片段，只見她突然大吼「你們不要再害我了」，一度嚇到在場所有人，但下秒她就玩起撩妹招，連自己也受不了肉麻而害羞跑掉。

影片／田馥甄喊「不要再害我」撩粉絲

影片中，田馥甄原本好好的走路，卻突然停下腳步，臉上還略帶嚴肅地對粉絲喊：「你們不要再害我了」，女神情緒突然轉換，讓大家一頭霧水，甚至有粉絲害怕地小聲問：「怎麼了」，使得現場氣氛一度凝固。

但下一刻，田馥甄就接了一句「你們會害我越來越喜歡你們」，惹得粉絲心花怒放、尖叫連連，連她本人都害羞地摀臉大笑跑開，粉絲看完影片，紛紛直呼「心都化了」、「馥甄一天到晚在研究什麼」、「我死在田馥甄的土味情話裡」、「你也不要再害我了」。

事實上，田馥甄最近愛上玩「土味情話」，不時分享撩工作人員的影片，像是突然對同事說「最近你們很怪欸」，被反問怎麼回事後，自己先忍不住笑場，才說「怪可愛的」，沒想到其他人反應超冷漠，讓她只能安慰自己沒關係。

影片／田馥甄撩工作人員1
影片／田馥甄撩工作人員2

走火入魔的她今天繼續努力，只見一行人在坐電梯時，她突問一名男性工作人員：「有聞到一個燒焦味嗎」，聽到對方回沒有後，她立馬說：「可是我的心在為你燃燒耶」，逗得大家笑哈哈，讓田馥甄忍不住滿意道：「好像有點成功耶~」展現淘氣的一面。

(中時電子報)

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