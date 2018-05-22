韓國瑜替吳音寧緩頰 網友批「溫良恭儉讓」又來了

高雄市長參選人韓國瑜(左)、北農總經理吳音寧(右)。(圖/本報資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

北農總經理吳音寧「公款送菜風波」遭到社會輿論批評，有人指控吳音寧涉嫌圖利。對此，國民黨高雄市長參選人韓國瑜竟出面替吳音寧緩頰，指吳音寧並非要占北農公司便宜。有網友看到韓國瑜的回應後大讚「很大器」、「很誠懇」。但亦有人擔憂「溫良恭儉讓」又來了，提醒國民黨「假書生、假文人、假斯文」，再讓「最後連老婆都會讓掉。」

台北農產運銷公司總經理吳音寧動用總經理室業務費買下殘貨贈與家鄉老人食堂遭質疑，曾任北農總經理的國民黨高雄市長參選人韓國瑜受訪表示，過去他們都是會送動物園或台北市的社福團體，就很單純，但他不認為吳想要占公司便宜，純粹是沒有經驗。韓國瑜指出，他在北農時處理殘菜經驗，會將殘菜送動物園、送台北市社福，就很單純化。吳音寧經過這次紛爭，相信她應該會學到教訓，會成長。

對韓國瑜替吳音寧緩頰，有網友稱許「很大器」、「真是厚道的一個人」。不過，前總統馬英九「溫良恭儉讓」特質，造成國民黨失去政權，成為「無能」的同義詞，並飽受批評。今天，韓國瑜幫吳音寧說話，讓部分支持者「溫良恭儉讓」憂慮再起，指「吳音寧如果沒經驗，為何還能拿年薪250萬？為何不叫她辭職？」指責韓國瑜「你們怎麼對年輕人交待呢？」、「你韓國瑜還幫她緩頰？也莫怪國民黨沒有年輕選票」；有網友提醒「天下是用打出來的」、「文人書生所說的溫良恭儉讓，那只有把所有一切讓掉，最後連老婆都會讓掉，這就是國民黨的問題。」

(中時電子報)

夜問打權》陸美握手言和？兩岸何… 國民黨南市長初選高思博出線 謝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。