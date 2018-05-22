韓國瑜替吳音寧緩頰 網友批「溫良恭儉讓」又來了

2018年05月22日 19:57 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

北農總經理吳音寧「公款送菜風波」遭到社會輿論批評，有人指控吳音寧涉嫌圖利。對此，國民黨高雄市長參選人韓國瑜竟出面替吳音寧緩頰，指吳音寧並非要占北農公司便宜。有網友看到韓國瑜的回應後大讚「很大器」、「很誠懇」。但亦有人擔憂「溫良恭儉讓」又來了，提醒國民黨「假書生、假文人、假斯文」，再讓「最後連老婆都會讓掉。」

台北農產運銷公司總經理吳音寧動用總經理室業務費買下殘貨贈與家鄉老人食堂遭質疑，曾任北農總經理的國民黨高雄市長參選人韓國瑜受訪表示，過去他們都是會送動物園或台北市的社福團體，就很單純，但他不認為吳想要占公司便宜，純粹是沒有經驗。韓國瑜指出，他在北農時處理殘菜經驗，會將殘菜送動物園、送台北市社福，就很單純化。吳音寧經過這次紛爭，相信她應該會學到教訓，會成長。

對韓國瑜替吳音寧緩頰，有網友稱許「很大器」、「真是厚道的一個人」。不過，前總統馬英九「溫良恭儉讓」特質，造成國民黨失去政權，成為「無能」的同義詞，並飽受批評。今天，韓國瑜幫吳音寧說話，讓部分支持者「溫良恭儉讓」憂慮再起，指「吳音寧如果沒經驗，為何還能拿年薪250萬？為何不叫她辭職？」指責韓國瑜「你們怎麼對年輕人交待呢？」、「你韓國瑜還幫她緩頰？也莫怪國民黨沒有年輕選票」；有網友提醒「天下是用打出來的」、「文人書生所說的溫良恭儉讓，那只有把所有一切讓掉，最後連老婆都會讓掉，這就是國民黨的問題。」

(中時電子報)