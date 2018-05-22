大陸向全球挖角飛行員 薪資10年成長160％

2018年05月22日 20:00 中時電子報 盧伯華

中國大陸航空業發展迅速，已成為近二十年來全球成長最快的國家，對飛行員的需求亦水漲船高，並陸續向全球航空界高薪挖角。據媒體報導，近6年來外籍飛行員受聘到大陸航空公司任職人數已成長一倍，月薪也由1萬美元暴增至2.6萬美元，不只可享受免稅，薪酬還在持續上漲。

據自媒體「國是直通車」報導，中國大陸四川航空機長劉傳健最近因機窗破裂後安全備降而名噪一時，像劉傳健一樣經驗豐富的機長早已是全球都亟需的人才。據國際民航組織估算，到2036年，全球將需要至少62萬名飛行員。中國近年來在航空業的發展尤其迅速，大量的人才需求讓中國開始高薪聘請外籍飛行員，尤其是機長。

報導說，在2011年至2017年間，前往大陸工作的外籍機長和副駕駛數量幾乎增長了一倍。幫助中國的航空公司招募外籍飛行員的Wasinc International總裁羅斯（Dave Ross）表示，過去10年中，大陸給外籍飛行員提供的起薪已經從月薪1萬美元上升至每月2.6萬美元，這些薪酬是免稅的，並且還在上升。

根據國際航空運輸協會（IATA）發佈的數據顯示，亞太地區經濟穩健增長，尤其是中國大陸市場增長更強勁，航空客運量預計在2022年就會超越美國。美國飛機製造商波音公司（Boeing）預測，未來20年中國的航空公司將購買7000架商用飛機，因此將需要11萬名新飛行員。

公開資料顯示，民航專業人才培養需要時程較長。飛行員需要2~4年，機長需要7-9年。而飛行員培訓的價格也十分高昂。

目前，中國大陸境內共有22家飛行學院，訓練容量為3674，但仍不敷需求，因此將大量的飛行學員送至海外受訓或直接併購外國飛行學院。目前每年派出數量約2500名，併購包括美國、菲律賓、加拿大、澳大利亞等國的飛行學院。

與此同時，中國也正在全球高薪挖角飛行員。

俄羅斯《生意人報》報導稱，近兩年多以來，已有300多名飛行員、機長和教練員離開俄羅斯赴國外就職，這些飛行員中的絕大多數去了中國。

此外，越來越多韓國民用航空飛行員也陸續跳槽，大韓航空2015年跳槽的140多名飛行員中其中有40名去了中國的航空公司。

阿聯酋航空（Emirates）由於短缺飛行員，本月取消了一些航班並停飛了一些飛機。「我們有點缺飛行員」，該公司首席執行官克拉克（Tim Clark）表示，中國的航空公司向飛行員提供了極具競爭力的薪酬方案，邀請他們前往上海或者北京工作。

澳大利亞和國際飛行員協會(AIPA)主席巴特（Murray Butt）也說：「一些中國的航空公司現在提供免稅的薪酬方案，可能達到西方航空公司的2倍。」

(中時電子報)