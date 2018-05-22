「世衛行動團」已遞交抗議信

2018年05月22日 20:03 中時 魏怡嘉

第71屆世界衛生大會（WHA）於瑞士日內瓦舉行，台灣未收到邀請函，「世衛行動團」發言人周志浩表示，我方已透過外交部，將抗議信於21日晚間遞交予世界衛生組織（WHO）；對於15友邦提案邀請台灣以觀察員身分參與WHA遭到否決，衛福部長陳時中表示失望與不滿，尤其今年WHA主題為健康覆蓋元年，否決台灣參加不僅與這個主題背道而馳，更是一大諷刺。

「世衛行動團」於22日安排了外媒專訪、舉行全民健康覆蓋（UHC）論壇、雙邊會議及周邊會議等。陳時中部長受邀於我國醫師公會全聯會及世界醫師會(The World Medical Association, WMA)在日內瓦共同主辦的「全民健康覆蓋國際論壇(International Symposium on Universal Health Coverage)」開幕致詞，蔡總統也特別錄製一段影片，感謝 WMA及各國友人對我國參與國際衛生事務的支持，並分享我國實施全民健保的成果，相信可作為各國推動UHC的典範。

陳時中在致詞時表示，我國依據世界衛生組織2015年公布的健康全面覆蓋UHC四大領域16項指標，成績為85，與加拿大、南韓、美國及日本同屬健康服務涵蓋範圍高的國家。

陳時中亦接受了法新社及美聯社等多家外媒訪問，外媒問題聚焦一中問題及WHO認為台灣仍可以經由網路取得防疫及衛生資訊，並未因未參與WHA而有所差別。

陳時中指出，台灣雖然可以透過網路接收到訊息，但一直沒有被大家列入通訊錄中，台灣與其他國家無法互相取得直接聯繫，成為莫大的阻礙。

陳時中進一步指出，以去年某個國家有民眾感染肺結核為例，該名病患在可傳染期間內搭乘了某班飛機，而飛機上有一名台灣旅客，該公司不知該通知誰，於是通知中國，經數個月後，才將訊息告知台灣，如果台灣加入其中，就可以不經中國轉傳訊息，可以更快速的處理問題，所幸肺結核傳染的較慢，如果是其他傳染力快的疾病，後果將不堪設想，也讓世界防疫形成破洞。

至於外媒關心的一中問題，陳時中再次強調，健康人權問題不應受到政治的干擾，今年WHA主題為健康覆蓋元年，台灣不應被摒除在外，WHA不應只是說說而已，而應起而行去實踐。

(中時 )