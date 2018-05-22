希區考克御用女星 拍GUCCI廣告更添神秘感

2018年05月22日 20:07 中時 陶福媛

GUCCI鐘表珠寶廣告以占卜算命為主題，充滿神秘氣氛。（GUCCI提供）

GUCCI鐘表珠寶廣告以占卜算命為主題，充滿神秘氣氛。（GUCCI提供）

圖四：GUCCI GG戒指鑲嵌多色剛玉，6萬900元。（GUCCI提供）

圖五：GUCCI GG耳環，鑲嵌藍色拓帕石、紫晶、綠色沙弗萊石，2萬4700元。（GUCCI提供）

GUCCI珠寶腕表形象廣告登場，充滿新奇創意的藝術總監Alessandro Michele以占卜算命的場景打造神秘氣氛，其中飾演算命婆婆的老奶奶可是大有來頭，她是美國六O年代女星蒂比海德倫（Tippi Hedren），曾在恐怖大師希區考克的經典作品《鳥》中飾演女主角，歷經半世紀巨星丰采依舊、氣勢不凡，讓GUCCI形象廣告更有說服力。

今年高齡88歲的蒂比海德倫，當年以處女座《鳥》一舉拿下金球獎最佳新人獎，她的女兒也是赫赫有名，是電影《上班女郎》女主角梅蘭妮葛瑞菲斯（Melanie Griffith），孫女則是《格雷的五十道陰影》女主角達珂塔強森，全都遺傳了她的美貌

在GUCCI廣告短片中，飾演占卜師的蒂比海德倫為年輕女孩算命，在充滿東方異國風情的場景中，貴氣華麗的金色鑲邊座椅、緞面桌巾、水晶裝飾、蠟燭、迷幻的燈光，充滿未知和時空交錯的氣氛，呼應GUCCI最新登場的珠寶腕表，更添神秘感。

(中時 )