國民黨南市長初選高思博出線 謝龍介與陳子敬會商在野整合

2018年05月22日 20:37 中時 洪榮志

國民黨台南市長初選民調22日揭曉，前政務委員高思博擊敗捲土重來的前台南大學校長黃秀霜勝出，可望獲得中常會正式提名。不過，在野整合的聲浪也再度響起。國民黨市黨部主委謝龍介晚間即與無黨籍前市警局長陳子敬約談，還強調將釋出最大善意，不排除讓高再與陳PK民調。

參與國民黨台南市長初選的高思博、前台南大學校長黃秀霜，以及以無黨藉身分參選的陳子敬等人，初選前即已推動在野整合，但因對於整合方式始終無法達成共識，導致國民黨舉辦初選決定提名人選，陳則持續自行參選。

如今國民黨初選結果出爐，謝龍介認為，雖然國民黨已推出自己的人選，但如果台南市要贏，必須整合才會有機會；國民黨不會放棄任何打贏這場選戰的機會，市黨部也會對陳子敬釋出最大的善意，這段日子已經跟對方接觸過6、7次，晚間也再度約談商討在野整合事宜。

至於是否可能讓高思博再與陳子敬PK民調？謝龍介說，「也有這個可能」，但要尊重陳子敬與高思博的意願；高思博回應指出，如果黨認為需要這樣的機制，他當然OK。

陳子敬則認為，國民黨無論誰出線，他的態度都一致，決定將參選到底。至於市長初選民調是國民黨本來就要做的第一步，先決定一個人選之後，再整合無黨籍的參選人。如今距離選戰還有6個多月，如果在野聯盟能整合成功，選舉輸贏還是未定數。

(中時 )