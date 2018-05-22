林書煒「御夫術」大公開 驚喜小禮物 把愛掛嘴邊

林書煒經營婚姻有一套，生活常有小驚喜，配戴梵克雅寶 Vintage Alhambra幸運草花朵風飾品，穿Jacquemus棉麻洋裝。（JOJ PHOTO攝影）

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林書煒愛花，喜歡梵克雅寶Vintage Alhambra浪漫花朵風的設計，配戴全套Vintage Alhambra幸運草項鍊、耳環、手鍊和戒指，搭配Christian Siriano白色洋裝。（JOJ PHOTO攝影）
梵克雅寶Magic Alhambra灰色珍珠母貝鑲鑽耳環， 47萬9000 元。(Van Cleef ＆ Arpels提供）
梵克雅寶Vintage Alhambra玫瑰金鑲鑽戒指，19萬5000元。(Van Cleef ＆ Arpels 提供）
梵克雅寶Vintage Alhambra灰色珍珠母貝鑲鑽玫瑰金手鍊，39萬6000元。(Van Cleef ＆ Arpels 提供）
梵克雅寶Vintage Alhambra玫瑰金鑲鑽長項鍊，縞瑪瑙與珍珠母貝花朵，185萬 3000元。(Van Cleef ＆ Arpels提供）

林書煒和作家蔡詩萍這對「才子佳人」的完美組合，經常在臉書放閃，日前蔡詩萍歡度六十歲花甲生日，林書煒特別安排一場驚喜生日派對，帶著蛋糕突然現身錄音室為老公慶生，夫妻倆公開放閃的恩愛模樣，羨煞眾人。

「婚姻需要經營，我們也常拌嘴吵架，就像尋常夫妻一樣！」林書煒笑說，兩人曾吵到簽了離婚協議書，只差沒到戶政機關登記，最近她也為了一杯珍珠奶茶數落老公一番，明明訂下規矩不准女兒喝含糖飲料，沒想到老公寵女兒，還是買了珍珠奶茶回家，讓她覺得又好氣又好笑。

「我們會在生活中營造一些小驚喜，在重要節日時送個小禮物是一定要的！」林書煒說，送禮是一種心意，透過禮物，證明了彼此還深愛著對方，把對方放在心上，例如她曾在蔡詩萍生日或結婚紀念日時，送上訂製的巨乳蛋糕、六塊肌猛男蛋糕；有一年父親節她和朋友去巴黎玩，把女兒丟給蔡詩萍照顧，因為有些愧疚，特地買了一支表送他表達感謝。

蔡詩萍雖然大林書煒十七歲，仍時時刻刻把愛掛在嘴邊，絲毫不減浪漫深情的一面，兩年前蔡詩萍將送給愛妻的四十封情書集結成書《我該怎麼對妳說，日常即永恆》，作為送給林書煒四十歲的生日禮物；林書煒熱愛時尚，蔡書萍雖然不是很懂，也會想辦法討老婆歡心，甚至還會託朋友到國外採購有錢也買不到的珍稀包款，都讓林書煒十分感動。

這回林書煒受邀拍攝梵克雅寶 (Van Cleef & Arpels）時尚專題，佩戴以春天花朵為設計風格的珠寶，她笑說，她一直很喜歡花，每周她去三立電視台錄影時，都會順路買鮮花回家，如今把浪漫的花朵珠寶佩戴在身上，別有一番風味。

今年正逢梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典Alhambra長項鍊問世50周年，半世紀以來Alhambra四葉幸運草的花朵圖騰深受仕女的喜愛，以不同的材質幻化成項鍊、手環、戒指等飾品，在女人的頸項、手腕和手指間綻放。今年新登場的灰色珍珠母貝、深黑色縞瑪瑙和青金石等材質打造Alhambra系列，巧妙利用黑白、金銀等對比色系和異材質的混搭，打造摩登時尚的氛圍。

(中時 )

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