不知罹腎病吃楊桃 溫柔婦變躁動媽

楊桃是夏季消暑水果之一，醫師提醒腎功能不全的民眾，要小心食用。（陳淑娥攝）

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林姓婦人因糖尿病致腎病變，日前嗑了一顆楊桃消暑，竟出現精神不佳、躁鬱不安等症狀，幸緊急洗腎3天後康復。大甲光田醫院腎臟內科醫師張淑鈺指出，腎功能不全無法代謝楊桃的神經毒素，若未及時治療，恐造成抽搐、昏迷，甚至猝死。

62歲林婦因罹患糖尿病長期控制血糖，卻未留意自己腎臟功能逐漸病變成最末期，無法代謝楊桃內的神經毒素，日前在不知情下吃完一顆楊桃後，2小時竟出現嘔吐症狀，家人以為吃壞肚子，而原本內向、溫和的個性，瞬間也因失眠、精神不佳變得躁動不安。

張淑鈺指出，楊桃中獨特的神經毒素Caramboxin，對一般民眾可輕易從腎臟代謝掉，但腎臟患者因腎臟已無法正常代謝，尤其是慢性腎臟病第3期以上，Caramboxin持續在身體累積吸收下，讓腦神經過度興奮出現精神官能症狀，嚴重者若出現癲癇症狀，即使治療後也可能有比較不佳的癒後，而症狀嚴重度跟攝取量沒有絕對關係。

張淑鈺表示，林婦就診時眼神異常、雙眼圓瞪且手足無措躁動，家人憂心說，婦人平常個性內向、溫和，近來失眠、精神不佳才躁動不安，進一步追查出婦人是吃楊桃中毒。

張淑鈺進一步說，有慢性病（如糖尿病，高血壓）的民眾，滿40歲至少每3年檢查腎臟功能，確實了解自身腎絲球過濾率（eGFR）還有幾分，若只45分以下，楊桃就得嚴格忌口。

張淑鈺表示，慢性腎臟病患若不小心誤食用楊桃，別驚慌催吐，病友可先自我觀察，留意食用1至2小時後是否有腸胃不適、打嗝或噁心、嘔吐等輕度的中毒症狀，建議掛腎臟科門診。如果是精神躁動不安、抽搐等情況為中度以上中毒，在無法忍受下就掛急診治療。

(中時 )

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