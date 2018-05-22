WHA未列涉台議程 陸委會：陸強勢霸凌將失人心

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旺報

世界衛生大會未將涉台提案納入議程，大陸國台辦22日對此高度讚賞，大陸外交部也稱這個做法「乾淨俐落」，並重申一中原則。陸委會22日晚間對此表示，這讓國際社會認清陸方如何運用強勢霸凌、罔顧臺灣人民健康權益的惡劣行徑，我們對於北京當局用政治粗暴手段對待臺灣嚴加譴責，也認為此將絕對失去人心。

儘管多國替台發聲，但今年世界衛生大會仍作出決定，不將涉台提案列入大會補充議程，大陸外交部發言人陸慷22日表示，今年世界衛生大會乾淨利落地拒絕將所謂「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」的提案列入大會補充議程。這一決定捍衛了聯合國大會及世界衛生大會相關決議的尊嚴，充分證明一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，中方對此表示歡迎。我願再次重申，中國政府願根據一個中國原則，妥善處理台灣地區參與國際組織活動問題。

國台辦發言人安峰山22日也就此表示，一個中國原則是國際社會普遍共識。世衛組織作為聯合國專門機構，按照聯大第2758號決議和世衛大會25.1號決議所確立的一個中國原則處理涉台問題，我們對此高度讚賞。

陸委會22日晚間駁斥陸方說法，批評大陸外交部及國台辦的說法毫無根據、缺乏人權概念，對此深感遺憾與無法接受；陸委會認為，這同時已讓國際社會再次認清陸方如何運用強勢霸凌、罔顧臺灣人民健康權益的惡劣行徑，對於北京當局用政治粗暴手段對待臺灣嚴加譴責，也認為此將絕對失去人心。

陸委會表示，中國大陸錯誤引用聯大第2758號決議和世衛大會第25.1號決議與其「一中原則」連結，並持續阻撓我參與WHA，已違反世界衛生組織(WHO)憲章，勢將造成全球防疫缺口的可能風險，中國大陸必須負完全責任。我政府仍將再接再厲，結合國際一切友我力量，積極爭取參與國際組織與活動之權利，決不懈怠。

(旺報 )

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