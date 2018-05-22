國中女疑遭性侵跳樓亡 惡狼坦承「有插一下」

2018年05月22日 20:34 中時電子報 呂承哲

新北市板橋區長江路某社區大樓今(22)日清晨發生一起16歲陳姓少女從9樓頂墜落案件，陳女送醫急救仍宣告不治，據陳女好友透露，少女日前疑遭人性侵，昨日才找她傾訴，不料發生憾事。對此，遭控性侵的謝姓男子在警方訊問時坦承，他的確有「硬上」對方，可是只有「插入一下」，陳女反抗後就停手了。

案發後，警方於頂樓尋獲少女隨身包，確認少女為板橋區某國中3年級陳姓學生，當時有住戶發現陳女意圖輕生，規勸後認為陳女已放棄念頭，怎料陳女卻縱身跳下身亡。陳女的翁姓女友人透露，陳女昨晚因心情鬱悶找她傾訴，表示遭到學姐的男友的朋友性侵，隨後2人出門飲酒，凌晨返家時卻起爭執，陳女負氣離開，沒想到對方會跳樓輕生。

據《三立新聞網》報導，陳女並未留下遺書，只在事發前傳訊息給友人「好姊妹，謝謝妳的關心跟照顧」等字句，是否因為性侵才憤而輕生，警方已帶回涉嫌性侵少女的謝男到案，他供稱，的確有「硬上」陳女，不過只有「插入一下」，陳女反抗後就已經停止動作。

警方已對謝男展開偵訊，對案情做進一步的釐清，陳女母親也已向警方提告謝男妨害性自主。

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(中時電子報)