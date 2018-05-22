南部工作35K...她猶豫「跳槽or澳洲打工」 網友選這樣

南部工作35K...她猶豫「跳槽or澳洲打工」 網曝選擇關鍵。圖為上班示意圖。（本報系資料照片）

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中時電子報

說到如何賺得人生第一桶金，很多人認為到澳洲打工是方法之一，但若是在台灣有個難得的工作機會的話，到底該如何抉擇呢？有網友就面臨相同的難題，透過友人在網路論壇批踢踢上發問，表示預定7月到澳洲打工度假，但沒想到新公司開出月薪35K的誘人條件，但6月就須就職，讓她困擾發問眾網友，「會選擇去哪呢？」

該網友發文，以「工作選擇，跳槽還是打工度假？！」為題代友人詢問眾人意見，該友人目前在南部領月薪28K，有著去澳洲打工度假的計畫，相關簽證等都辦好拿到了，預計今年7月要飛出國。沒想到「新公司開35k要他六月就職」，因為覺得新公司給的待遇在南部算不錯，所以面對這個選擇題都感到相當困難。

該友人心情相當焦慮，除了要儘快給新公司答覆外，加上原本就計畫好去澳洲，想趁年輕多接觸挑戰，可是去澳洲確實充滿未知數，很擔心去了回來找不到這樣條件的工作了，因此才想上網徵詢廣大網友的看法。

問題一出，網友們紛紛出意見，表示「在澳洲的經驗值在台灣很難用」、「去國外打工度假除非是做專業的事，要不然回台灣，大家只覺得你是空窗期無所事事」、「去殺肉拔水果，對人生有幫助？」

不過也有人表示支持出國，「23還年輕，不要去超過一年還可以」、「去啊，兩年賺飽點回來資本就比人多」、「做完回來前後共有約一兩百萬資產，可以搞個小創業」、「35k很少好嗎，要是我寧願去澳洲」。

(中時電子報)

文章來源：批踢踢

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