美眾院審議國防授權法 依台旅法落實軍事高層互訪

2018年05月22日 20:48 中時 江靜玲

美國聯邦眾議院擬於本周審議2019年財政年度國防授權法（HR 5515），內容除協助提升台灣防衛能力外，並指出依據台灣旅行法，美國應派遣高層軍事官員訪台，落實美台軍事高層交流。

這不是美國國會在國防授權法中首次建議美台軍事高層互訪，但引用「台灣旅行法」(TTA)為依據，則為首見。

美國眾議院軍事委員會10日以60票贊成、1票反對，通過2019國防授權法草案後送交全會審議，該草案已排入本周預審議程，預計最快本周能表決通過。

草案中提出美國應協助台灣提升防衛能力，評估台灣軍力，支持對台軍售，以期做為抗衡中國大陸的戰略之一。草案第1262條並寫明，美國國會意見指出，根據台灣旅行法，美國國防部應派遣軍種部長或參謀首長聯席會議成員到台灣，進行高階官員互訪。

此外，草案第1253條要求，美國國防部長應與台灣對等部門諮商，全面評估台灣軍力，包括台灣後備軍力在內，就提升台灣自衛能力提出建議，並要求在法案生效12個月內，國防部長應與國務卿諮商，向相關委員會提交報告，說明評估結果、建議清單與計劃採取的方案。2018財政年國防授權法也提出此一要求。

這項最新修正的草案指稱中國大陸通過長期戰略、軍事現代化、具影響性的運作和掠奪性經濟脅迫鄰國，重整印太地區成為成為中國大陸的優勢，制衡之道在於建立一個全方位的戰略來對抗中華人民共和國，保護美國國家安全。草案要求，美國總統應在2019年3月1日前將針對中國大陸的美國政府全面戰略，提交給適當的國會委員會。

依程序，眾院全會討論票決通過本草案後，聯邦參院亦需通過參院版草案，並經參眾兩院協商就一版本達成共識後，才送交白宮給總統簽署。

(中時 )