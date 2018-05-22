走過憂鬱低潮 廷廷歷經772天回來了！

廷廷將推出首張個人專輯。(相信提供)

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中時

前MP魔幻力量主唱蕭秉治（廷廷）經歷憂鬱症低潮，2016年1月團體最後一次公開活動後，歷經772天後終於回來了，他回歸本名復出，將於6月8日發行首張創作專輯《凡人Mortal》。

蕭秉治過去曾有很長一段時間，找不到人生方向，想要去一個沒有人認識自己的地方，好好的靜一靜，他一直以來懷抱著對加州美好的想像，因此選擇到洛杉磯放空、獨處，他逐漸感受到加州「放輕鬆」的生活方式，漸漸有了創作的靈感，隨意地找了簡單的二手樂器，開始沒有目的、沒有壓力的恢復了寫歌的習慣。

首張個人專輯收錄了11首全詞曲創作歌曲，有一半的歌曲都是他在加州創作，「以前個性很壓抑，會讓創作卡在一個地方過不去。在美國的時候，眼界跟心情都被打開了，寫歌又再度變成很喜歡的事。」曾經失落、曾經徬徨，一度因為鑽牛角尖過頭而飽受精神痛苦的蕭秉治，在專輯中宣洩了這些年來的苦痛：「以前舞台上的自己好像可以呼風喚雨，可是卻不知道怎麼跟自己相處。現在更希望自己當一個凡人，懂著生活、懂得回歸真實。」

蕭秉治這回特別赴日本治裝，親自挑選試穿專輯服裝，五天密集的逛街行程，從一睜開眼逛到晚上店門關，他笑說：「沒想到逛街這麼累！」因此每天的小確幸就是吃到最愛的牛舌飯。最後一天累翻他在去機場的計程車上不小心掉了護照，好心的地勤幫忙協尋，也幸好他記得司機名字，地勤幫忙打電話到飯店及計程車行詢問，原來計程車司機也發現他的護照在車上，一直停在停車場等他認領，在眾人幫助下，順利趕上登機時間，他感動的謝謝大家幫忙，發願要簽新專輯來還人情。

(中時 )

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