《姐就是美》首映趴回響熱烈 女性觀眾滿意度超高

2018年05月22日 20:56 中時 李承陽

艾咪舒默分享《姐就是美》會讓每個人覺得更美好。（華聯國際提供）

《單身啪啪啪》票房雙編劇拍檔首度執導的話題新作《姐就是美！ 》，由全美當紅票房喜劇女神艾咪舒默（Amy Schumer）主演，攜手金球影后蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）同台演出。該片自上映後無論在美國或是澳洲，年輕女性觀眾族群的口碑都是絕佳，為此電影公司也在上週舉辦「女生限定首映場」，讓在場女生觀影結束後填寫滿意度調查表，結果顯示18-40歲女性都給了該片好笑與正能量滿分的分數。

《姐就是美》不只是一般喜劇電影，藝人小優在臉書上寫道：「大推薦這部喜劇～我全場笑最大聲，讓每個人看了都會充滿自信的一部電影！」，當天到場女性觀眾看完後“正能量滿滿”，也紛紛表達：「真正的魅力不只是外表，接受自己的缺點，化自卑為自信的力量，你也會是最閃耀的一顆星星。」、「美是一種對於自我認同感的肯定，在追求美的過程中千萬不能忘記自己最真實、良善的本質，誠心的推薦給所有女性！」

在美國電視脫口秀「艾倫秀」節目中，艾咪舒默也曾分享，為《姐就是美》的上映感到興奮。她說：「這真的是一部非常幽默，而且溫馨的電影。我想它也會讓每個人覺得更美好，就像我在扮演她時，我的自我感覺也非常好！」節目中她也舉了男女生在照鏡子時對自己自信程度的差別，坦言自己很想擁有男人的自信，但做不到。

艾咪舒默搞笑的說：「從他們照鏡子的時候就可以看出來，他們照鏡子的時候，都會出現一個“鏡子臉”！」表示自己在過往的約會對象中注意到，平常看起來人很好的人，在照鏡子時就會自以為是帥哥，艾咪舒默也總會在心裡想：「老兄，你真的很有事！」相反的，女生就會截然不同，在照鏡子時就是：「喔，你懂的，我就是長這樣啊！沒辦法。」真實的形容也讓現場主持人笑歪。《姐就是美》5月28日正式上映。

(中時 )