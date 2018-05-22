台醫療躍上國際！「糖尿病合併心血管疾病」治療指南發布

2018年05月22日 21:15 中時 何書青

中華民國心臟學會及中華民國糖尿病學會，共同完成世界第1部「糖尿病合併心血管疾病」之治療指南，並於18日在台北所舉行之亞太心臟學年會正式發表，這部堪稱比歐美國家更為詳盡的指南，為國人刻不容緩的治療糖尿病、減少慢性併發症等議題帶來重要貢獻。

第二型糖尿病位居台灣10大死因之第5位，全台有超過200萬人罹患第二型糖尿病。醫師表示，第二型糖尿病患者未來發生心血管疾病包括心肌梗塞、腦中風、周邊動脈阻塞性疾病等大血管病變，及心臟衰竭之風險比正常人高達2倍以上，患者也具有較高之視網膜病變、神經病變，及慢性腎病變等小血管病變等風險，可說是是造成失明、末期腎病變的最主要原因。

二型糖尿病患者除控制血壓及膽固醇 應注意大小血管病變

中華民國心臟學會理事長林俊立教授表示，過去在治療糖尿病以預防慢性併發症上主要是控制血壓和膽固醇，可有效減少大血管病變包括心肌梗塞、腦中風，及周邊動脈阻塞性疾病，而血糖的控制可以減少小血管病變，包括視網膜病變及末期腎臟病。

中華民國糖尿病學會理事長許惠恒教授說，過去降血糖的藥物，除了二甲双胍類藥物，均無法證實可以有效減少大血管病變，甚至有些降血糖藥物還會有增加心臟衰竭之風險，且降血糖本身亦無法有效降低大血管病變。因此如何發展新一代的降血糖藥物，可降血糖又可降低心血管併發症是首要問題。

臨床證實「這2類降糖藥物」能減少大血管病變、降低死亡率

中華民國糖尿病學會秘書長林時逸教授及三軍總醫院新陳代謝科主任洪乙仁教授共同表示，最近10年內3大類之新型降血糖藥物，包括皮下注射的GLP-1促進劑，以及更方便的口服型的DPP4抑制劑及SGLT-2之抑制劑，相繼有9個大型跨國性臨床試驗發表。

尤其最近GLP-1促進劑及SGLT-2抑制劑相繼有陽性結果，也就是使用這些藥物可以減少大血管病變，減少心臟衰竭，甚至減少死亡率。因此，未來的血糖調控，將由單純的降低血糖，提升到減少心血管事件發生。中華民國心臟學會秘書長蔡佳醍教授表示，這9個大型臨床試驗，台灣均有積極參與，研究結果顯示亞洲人群和西方人群一樣獲益。

基於這些重要的臨床試驗結果及其他24篇本土研究報告，中華民國心臟學會及中華民國糖尿病學會，共同完成了世界第1部「糖尿病合併心血管疾病的治療指南」，此治療指南的主要撰寫人臺北榮總新藥臨床試驗中心主任江晨恩教授說，共有14家醫院的專家參與，針對5大類心血管疾病患者：(1)高血壓(2)冠心症(3)慢性腎臟病(4)腦中風(5)心衰竭患者，提供血糖之治療目標及用藥之指引。

江晨恩教授進一步表示，國內這套治療指南，相較於歐美的重要指南，包括美國糖尿病學會的指南還要更詳盡，相信在這部指南的指導下，國人之糖尿病患者的大小血管併發症將會大幅減少，進而降低死亡率、延長國人壽命。

(中時 )