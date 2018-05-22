義大利非凡銅管五重奏 用銅管樂器唱義國詠嘆調

義大利非凡銅管五重奏將帶來義大利的詠嘆調、美國流行音樂等多元音樂，讓樂迷感受銅管樂器的變化。(文生藝術提供)

友善列印
中時

曾被國際小號年會 ( International Trumpet Guild Conference, I.T.G.)譽為「當代最佳的青年銅管五重奏」，義大利非凡銅管五重奏（Italian Wonderbrass）即將訪台，帶來義大利的詠嘆調、美國流行音樂等多元音樂，讓樂迷感受銅管樂器的變化。

義大利非凡銅管五重奏成員皆為當代傑出的銅管演奏家，自幼相識，在學習音樂的道路上相互扶持鼓勵，目前都任職歐陸各大樂團首席職務，秉持對銅管音樂的喜愛，在忙碌的樂團巡演之餘共組銅管五重奏。其中擔任小號演奏團員的朱利安農‧松莫哈德(Giuliano Sommerhalder)現任鹿特丹管弦樂團小號首席，曾任德國萊比錫布商大廈管弦樂團及阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團等小號首席，曾受英國BBC廣播電臺青睞，獲選為「新世代音樂家」（New Generation Artists）

無論是跟隨管弦樂團訪台演出或是受邀來台演出獨奏會、協奏曲或室內樂等，朱利安農總不忘台灣美食，他表示最愛就是台灣的愛文芒果，自從十餘年前首度訪台品嚐台灣愛文芒果後，自嘲中了台灣愛文芒果的毒，還曾千里迢迢帶芒果回義大利讓母親享用。

義大利非凡銅管五重奏2018音樂會將於5月31日在台北誠品表演廳，6月2日在台中市屯區藝文中心演藝廳，6月3日在新竹市文化局演藝廳。

(中時 )

台醫療躍上國際！「糖尿病合併心… 鳥類隔離檢疫開辦1年　滿意度超…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。