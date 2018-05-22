義大利非凡銅管五重奏 用銅管樂器唱義國詠嘆調

2018年05月22日 21:16 中時 趙靜瑜

曾被國際小號年會 ( International Trumpet Guild Conference, I.T.G.)譽為「當代最佳的青年銅管五重奏」，義大利非凡銅管五重奏（Italian Wonderbrass）即將訪台，帶來義大利的詠嘆調、美國流行音樂等多元音樂，讓樂迷感受銅管樂器的變化。

義大利非凡銅管五重奏成員皆為當代傑出的銅管演奏家，自幼相識，在學習音樂的道路上相互扶持鼓勵，目前都任職歐陸各大樂團首席職務，秉持對銅管音樂的喜愛，在忙碌的樂團巡演之餘共組銅管五重奏。其中擔任小號演奏團員的朱利安農‧松莫哈德(Giuliano Sommerhalder)現任鹿特丹管弦樂團小號首席，曾任德國萊比錫布商大廈管弦樂團及阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團等小號首席，曾受英國BBC廣播電臺青睞，獲選為「新世代音樂家」（New Generation Artists）

無論是跟隨管弦樂團訪台演出或是受邀來台演出獨奏會、協奏曲或室內樂等，朱利安農總不忘台灣美食，他表示最愛就是台灣的愛文芒果，自從十餘年前首度訪台品嚐台灣愛文芒果後，自嘲中了台灣愛文芒果的毒，還曾千里迢迢帶芒果回義大利讓母親享用。

義大利非凡銅管五重奏2018音樂會將於5月31日在台北誠品表演廳，6月2日在台中市屯區藝文中心演藝廳，6月3日在新竹市文化局演藝廳。

(中時 )