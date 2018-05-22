「最萌理工男」伊林鮮肉施柏宇 阿弟混搭展風潮

施柏宇約1～2個月添購新衣，快時尚的價格也受大學生青睞。Gap純棉印花短袖牛仔襯衫1499元、Gap時尚破洞修身牛仔短褲1299元，混搭Gucci腰包、LV拖鞋。（JOJ PHOTO）

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施柏宇將快時尚服飾搭配精品配件，讓阿弟仔的混搭風獨樹一格。Gap樂一通系列活力圖案短袖T恤999元、Gap水洗藍微刷破運動輕盈牛仔褲2699元，搭配LV腰包、Balenciaga白色老爹鞋。（JOJ PHOTO）

21歲的伊林鮮肉模特兒施柏宇，2年前從「伊林璀璨之星」選拔出道。被暱稱為「小哥哥」的他，現就讀輔大化學系，未來也想從事化妝品開發，可稱作「最萌理工男」。他從沒想過踏入演藝圈，自嘲被媽媽騙進來，意外開啟他天生模特兒潛力，拍攝混搭「阿弟仔時尚」專題，氣質一點都不落漆！

在媽媽私自報名「璀璨之星」下，施柏宇一路過關斬將，意外踏上演藝路，身高184公分的他，本來報名男模，卻也被發掘演員特質，拍攝大陸網劇「越界」的男男戀走紅，比起眾多初出茅廬的新星，在高挺秀氣的外表下，多了一股謹慎、大方、談吐成熟的穩健感。

用平價快時尚服飾，混搭精品配件，調和出時下阿弟仔流行感，搭配的好依然顯潮人氣質。施柏宇穿搭本季Gap輕盈感牛仔褲，再以Gucci腰包、巴黎世家最夯老爹鞋、LV拖鞋等凸顯單品，街拍感十足。還是大學生的他，平均兩個月會添購新衣，單件花費約2千元內，還能符合學生預算；被問到最喜歡的T-Shirt圖案，施柏宇毫不猶豫的說出「小熊維尼」，若有聯名小熊維尼圖案一定必買！顯露大男孩的童心未泯。

現在感情空窗的他，表示喜歡「姐姐」類型，雖然粉絲以國、高中女生為多，但過去交往過的對象年齡都比他大，透露喜歡像楊冪那樣清秀文雅的女子，若還「孝順父母」更為加分！

(中時 )

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