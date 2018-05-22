鳥類隔離檢疫開辦1年　滿意度超過9成

2018年05月22日 21:11 中時 楊騰凱

為防止國外禽流感等重要傳染病傳入國內，農委會防檢局自2017年4月1日開始，對國外輸入的鳥類實施隔離檢疫措施，執行一年來，獲得輸入鳥類業者普遍肯定，整體滿意度超過9成，執行輸入鳥類隔離檢疫達65批，共計2萬808隻，創造政府民間雙贏局面。

防檢局說明，主要輸入我國鳥類之國家為比利時、葡萄牙、阿根廷、美國、加拿大、新加坡及菲律賓等，惟比利時及菲律賓於2017年相繼發生禽流感後，禁止輸入鳥類包括鴿子、鸚鵡及雀鳥。隔離檢疫期間，採集的喉頭及肛門拭子檢體均送家衛所，進行家禽流行性感冒病毒、新城病病毒反轉錄聚合酶鏈反應檢測，計採檢195件，結果皆為陰性。

防檢局表示，該局動植物檢疫中心鳥類檢疫區共有2棟建築物，除一棟兩層樓之禽鳥隔離舍外，另設有管制站為車輛、人員及隔離鳥類之進出關口，所有進出的人員都要在此換上乾淨可拋棄式鞋套或穿雨鞋踏過消毒池，隔離檢疫需用車輛、籠具、鳥類或其它隔離檢疫用具均要經過全車噴霧消毒始能通過，至於其它載人車輛則禁止進入，強制消毒檢疫。

禽鳥隔離舍設置12間鳥類隔離檢疫廄舍及1間負壓隔離室。鳥類隔離檢疫廄舍設計都是獨立消毒作業區，設施設備簡單以利徹底清洗消毒，並設有獨立空調、監視器及防竊、防飛逃、防蚊之3層防護窗等設備，尤其在人員入口設有檢查站，所有進出人員需經過該中心工作同仁檢查才能進出，落實防止偷竊、掉包檢疫物等不法行為之門禁管制。

防檢局動植物檢疫中心擁有10名專業獸醫師、5名受有動物飼養管理專業訓練助理及2名動物飼養專長替代役同仁，全年無休照顧並觀察檢診隔離檢疫動物之健康；經問卷調查所有至該中心進行隔離檢疫之輸入鳥類業者反應，滿意度超過9成，動植物檢疫中心之軟硬體設施、同仁工作態度、隔離檢疫服務品質、便民措施等，普遍獲得輸入動物業者極大肯定。

防檢局期望藉由鳥類隔離檢疫的開辦，落實防堵海外禽鳥疫病入侵本土，保護本地禽鳥產業及生命安全，維護國人健康，讓產業永續發展。

(中時 )