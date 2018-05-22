美國飛行員為F-35取新外號：豹戰機

2018年05月22日 21:18 中時電子報 江飛宇

美國空軍與其他軍種一樣，都會給軍品武器一個官方名稱，不過飛行員通常很少用官方名來稱呼，而是另外取綽號。F-35 戰機的官方制式名字叫做「閃電2式」( Lightning II)，然而在內里斯空軍基地(Nellis AFB)的飛行員已經為它取了綽號，叫做「豹」(panther)。

The Drive報導，F-35的外號來自美國空軍第6武器中隊(6th Weapons Squadron)徽章，一架正面的F-35上頭有個骷髏頭，底部是黃色棋盤格，還寫著「馴豹者」(Panther Tamer)，顯然「豹」指的就是F-35，而且也得到內利斯基地的正面回覆，飛行員確實將F-35取了「豹」這個綽號。

美國空軍第6武器中隊的臂章，提到了馴豹者。(圖/奈里斯基地)

大眾機械(popular mechanics)分析，為什麼飛行員不喜歡官方名?因為官方名取的太繞口了比如F-16，它的官方名叫戰隼式(Fightingfalcon)，這名字太長，所以飛行員為它取名叫蝰蛇戰機(Viper)，來源於當年的科幻影集星際大爭霸(Battlestr Galactica)。A-10攻擊機的官方名叫雷霆2式(Thunderbolt II)，也是太拗口，飛行員寧可稱它是「疣豬」(Warthog)，C-17運輸機叫做全球霸王3式 ( Globemaster III)，但飛行員稱乎它駝鹿(Moose)，而著名的老戰機F-4幽靈2式(Phantom II)也有綽號，叫做犀牛(Rhino)。

二戰期間的P-38戰機是第一種稱為閃電式的戰機。(圖/網路)

F-35的名字也有這樣的問題，雖然五角大廈給了閃電2式這個名字，但是在往後的許多媒體報導，都因為不好唸也不好寫而很少用到，有些甚至繼續沿用當初的計畫名聯合打擊戰機的縮寫「JSF」來稱呼。

而且，「閃電」這個名字已經用過了(所以才叫「2式」)，二戰期間的洛克希德P-38戰機就叫閃電式，甚至英國1959年問世的戰機也叫電氣閃電式(Electric Lightning)，重覆同樣名字，當然容易造成混淆，也是另取綽號的用意。

(中時電子報)