「獨老就醫」募款6年年年不足 弘道堅持繼續做下去

2018年05月22日 21:27 中時 謝佳潾

73歲家住潮州的黃奶奶（左）長期受痛風困擾，但外出就醫對她說是件難事，行動不便的她曾想過放棄治療，幸在弘道照顧祕書的陪伴下解決一切難題。（謝佳潾攝）

弘道老人福利基金會統計，獨居老人中每5位就有3人是身障，且發現他們會因行動不便及錢等問題，寧可忍耐也不願就醫，因此自2012年起積極推出「獨老就醫」募款，盼協助交通、照顧祕書陪同等服務，但6年來不僅年年募款不足，今年還創新低，但他們強調，「一定會做到底」。

弘道表示，約6年前，屏東出現復康巴士短缺的問題，獨居老人爭先恐後就是搭不到車就醫，而多年後車子雖變多了，但最終問題一樣沒有解決，因為「車子不代表就醫」，獨老沒人陪伴就醫才是問題所在，加上屏東土地幅員遼闊，要獨老自行行動真的有困難。

因此，自2012年起，弘道推出「獨老就醫」募款，盼透過款項協助獨老就醫時的醫療費用、交通補助、陪同就醫服務、居家照顧費用等，但6年來不僅年年募款不足，今年還創新低僅14多萬，距離目標70萬還差一大截，不過，他們會堅持做下去，因為這是社會需要。

弘道指出，73歲家住潮州的黃奶奶長期受痛風困擾，曾在自家跌倒導致腳骨折，而因經濟拮据、生活都仰賴政府生活津貼，所以她寧願選擇忍受疼痛，不願就醫。直到弘道介入後、她在照顧祕書的陪同下才正常就醫、復健。

弘道強調，再困難也要做下去，款項不足的地方會再向扶輪社、獅子會募，只盼社會重視獨老問題，因為他將是全面性的影響，生病不是一個人的事，而與周遭親人、照顧者息息相關。

(中時 )