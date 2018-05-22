好鄰居教室開課 大成國小學童便利超商初體驗

大成國小與好鄰居基金會合作，除讓學童擁有便利超商初體驗外，還讓他們將數學、社會與英文的學習落實在生活中。（謝佳潾攝）

友善列印
中時
大成國小與好鄰居基金會合作，除讓學童擁有便利超商初體驗外，還讓他們將數學、社會與英文的學習落實在生活中。（謝佳潾攝）
大成國小與好鄰居基金會合作，除讓學童擁有便利超商初體驗外，還讓他們將數學、社會與英文的學習落實在生活中。（謝佳潾攝）

「Yes，please！」大成國小與好鄰居文教基金會合作，不僅透過集點推廣閱讀，還運用好鄰居教室計畫，除讓學童享有便利超商初體驗外，還讓他們在課堂上學到的數學、社會及英文等知識，落實應用在生活上，小朋友迫不及待在講完英文後吃冰淇淋。

大成國小表示，閱讀一直都是學校在推行的運動，但如何應用在生活上才是重點，因此，好鄰居教室計畫的協助相當有助益，不僅讓學生有臨場感、增加學習的刺激性，還讓他們清楚「書上學的真的是有用的」，藉此增強主動閱讀、喜歡閱讀的動力。

22日下午，三、四年級生10逾人在老師的帶領下，到附近的便利商店「闖關購物」，他們利用學到的社會知識，現場認識商標、有效期限及內容物，再透過數學知識帶入節儉觀念，學習怎麼以最便宜的價錢買到一樣的商品，最後還要講出一口英文才能買到期待已久的冰淇淋。

校長李嘉齡指出，這間便利商店距離學校的車程不過5分鐘，但就很多小朋友而言卻都是初體驗，因學校多數是隔代家庭的弱勢小孩，要越過台一線到最近的商店確實不易，因此這項活動不僅是給小朋友一個學習教育，更是一項難得的經驗。

賴姓店長說，這群小朋友確實不一樣，「看東看西」的表情很可愛，但也顯露出他們在生活上的種種不便，因此很開心能藉此協助到他們。

(中時 )

「十犬十美」投二區成果展 讓國… 台灣美聲唱響匈牙利！「台北愛樂…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。