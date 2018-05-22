台灣美聲唱響匈牙利！「台北愛樂市民合唱團」布達佩斯合唱大賽奪銀

2018年05月22日 21:40 中時 何書青

由大台北市民組成的「台北愛樂市民合唱團」遠赴匈牙利布達佩斯參與合唱比賽，為唯一來自台灣的隊伍。（台北愛樂市民合唱團提供）

「台北愛樂市民合唱團」擅長以創新而生動的感情詮釋經典旋律。（台北愛樂市民合唱團提供）

「台北愛樂市民合唱團」19日參加第3屆布達佩斯國際合唱音樂節的合唱比賽，並拿下銀牌佳績。（台北愛樂市民合唱團提供）

「台北愛樂市民合唱團」與駐匈牙利代表處大使張雲屏（左6）於巴爾托克國家音樂廳合照。（台北愛樂市民合唱團提供）

由大台北市民組成的「台北愛樂市民合唱團」，繼1月於台北國家音樂廳舉辦「好久不見」音樂會大獲好評後，19日更受邀至匈牙利布達佩斯參與國際合唱大賽，並奪下第3屆布達佩斯國際合唱音樂節（Third Budapest International Choral Celebration）之銀牌殊榮，20日於著名的巴爾托克國家音樂廳（Béla Bartók National Concert Hall）獲頒獎項，用美妙歌聲讓台灣在國際舞台中被看見。

第3屆布達佩斯國際音樂節於19日至21日舉行，共有9支合唱團隊參與盛會，分別來自匈牙利、台灣、義大利、瑞典、克羅埃西亞、美國、德國，吸引千餘位來自世界各地的歌者與觀眾齊聚一堂。「台北愛樂市民合唱團」為來自台灣的唯一隊伍，在名揚國際的青年指揮家謝斯韻帶領之下，演唱出京劇風格的《蘇三起解》、無伴奏聖樂UBI Caritas與Cantate Domino等曲目，也用這3首中西經典名曲，擄獲評審及觀眾的心。

不僅參加此節的國際合唱大賽，「台北愛樂市民合唱團」也於當地18日晚間受邀在巴爾托克國家音樂廳的開幕晚會，進行開幕表演，與享譽國際的瑞典人聲樂團The Real Group等歐美代表團同台高歌。除了開幕晚會外，布達佩斯國際音樂節還有節日音樂會、演唱會、研討會以及午夜合唱音樂會等豐富活動。

匈牙利巴爾托克國家音樂廳以哥德式大教堂為設計風格，位於Müpa Budapest大樓的中心，被公認為是全球最佳音樂廳之一，也是第3屆布達佩斯合唱音樂節的開幕會場。而主辦單位還在該開幕式宣傳網站中，選以「台北愛樂市民合唱團」的照片作為首頁，可見其重視與歡迎之意。

「台北愛樂市民合唱團」40餘位團員為這場國際盛會，進行了數月密集訓練，指導老師是名揚國際的青年指揮家謝斯韻，她才於今年3月底參加俄國莫斯科合唱指揮大賽，在第1名從缺的情況下榮獲第2名。謝斯韻畢業於國立台北藝術大學，主修聲樂，研究所攻讀指揮；2007年進入台北愛樂室內合唱團，2014年起擔任台北愛樂合唱團副指揮，並在2017年擔任台北愛樂市民合唱團客席指揮。

於2015年由指揮杜明遠老師籌組成立的「台北愛樂市民合唱團」，由百位熱愛合唱藝術的大台北市民組成，是「台北愛樂文教基金會」旗下的主力團隊，因擅長以創新而生動的感情詮釋經典旋律，喚起台灣熟齡世代對音樂的熱忱，廣受各界好評。該團曾獲邀參加2016年三亞國際音樂節、2017年洛杉磯愛之聲音樂會，而2018年1月於台北國家音樂廳舉辦「好久不見」音樂會專場演出更是叫好叫座、一票難求。

(中時 )