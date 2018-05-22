台北連7天飆破35℃「只待冷氣房」 流不出汗就糟了

2018年05月22日 21:34 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

正值五月天，大台北連續幾天飆出攝氏36、37度高溫，整個白天只想待在冷氣房？！「現代人多在冷氣房工作，這會造成全身的毛細孔收縮，不易流汗」，台北市立聯合醫院陽明院區中醫科主任葉家豪說，這可能讓頭腦昏沉、容易中暑。

「流汗的主要目的是幫助人體調控體溫，」台北榮總一般神經科主治醫師王培寧說。人是恆溫的動物，當外界氣溫升高，熱的感覺會傳到大腦下視丘的體溫調節中樞，再督促汗腺排汗，以排除多餘的熱能。除了調節體溫，也有人認為汗腺是人的「第二個腎臟」。

長庚紀念醫院皮膚科兼任主治醫師楊麗珍說，汗的成分大多是水，其餘則是氯化鈉、乳酸、鉀、鈣、尿素、氨（俗稱阿摩尼亞）、胺基酸，以及很好的抗菌肽，這些物質都會從汗液中排除，促進新陳代謝。

(圖/康健雜誌)

楊麗珍也提到，長時間待在相同溫度的室內環境加上少運動，汗腺會漸漸縮小，不易排汗。

排不出汗，會對身體造成哪些影響？

合併感冒症狀

台北市立聯合醫院陽明院區中醫科主任葉家豪舉例，假設一個人長期待在攝氏26度左右的室內環境，很少接觸不同溫度的場所，一下子到戶外高溫濕熱的地方活動，還來不及適應溫差，就可能生病。「因為毛細孔受寒邪而收縮、失常，導致不容易排汗，人體對溫度的調控能力會下降。」

合併中暑和胃腸不舒服

中醫診所院長黃宗斌補充：「病人通常來會說好像中暑、不舒服、肩頸僵硬、口乾等，有些人會出現腸胃不適、胃口不好，」因正常的汗受到陽氣蒸騰後，會經由體表的毛細孔排出；但天氣熱時，許多人會攝取較多生冷飲食，造成身體的寒濕無法代謝、陽氣沒辦法升發，就容易倦怠、排不出汗。

3種訓練恢復排汗功能

1.運動

想培養身體對熱的適應能力，可藉由運動或出入不同溫度的場所，大約7～14天汗腺就會回復正常的功能，或是減少冷氣的使用率，不要把溫度調低於攝氏26度。

2.飲食

楊麗珍建議，吃生薑、新鮮的蒜頭、咖哩、辣椒等都是很好的抗氧化劑，適量攝取能幫人體排汗。但葉家豪提醒，辛辣食物刺激性高，並非每個人的體質都適合，在湯或菜裡加一點生薑還是比吃辛辣食物來得溫和；黃宗斌則建議多補充水分，可先諮詢中醫師是否適合食用清暑益氣湯。

3.穴位按摩

建議可按後頭部的風池穴，再搭配手部的合谷穴。葉家豪說，流汗太多可以藉由這樣的穴位按摩減少排汗；當發不出汗時，也可以透過按摩讓毛細孔正常開闔與排汗。

(中時電子報)