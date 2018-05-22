世足6月開踢 珠寶、運動品牌趕搭熱潮

2018年05月22日 22:05 旺報 廖慧娟

林曉同為世足設計陪伴熊。（林曉同設計師珠寶提供）

4年一度的FIFA世界盃足球6月14日至7月15日在莫斯科舉行，目前外圍精彩賽事不斷，潮流行李箱American Tourister、運動品牌NAUTICA，以及林曉同設計師珠寶等時尚品牌也推出相關商品，趕搭世足新聞熱潮。

NAUTICA融入美、德、英、義、葡、西、巴西、阿根廷、智利等9國的國旗及國家代表色彩等元素，設計T恤、Polo衫、帽子等系列的限量商品。

美國young風格行李箱American Tourister今年特別邀請球星C羅（克里斯蒂亞諾‧羅納度）擔任代言人，並拍攝創意短片，安排C羅把球場上的靈活攻勢，搬到機場，只見他拉著搶眼的行李箱穿梭在偌大的航廈中，展現熱力十足的球星風範，讓現場地勤空姐大飽眼福。為了即將到來的世足賽，品牌和將為母國葡萄牙出戰的C 羅聯手，推出世足限定款行李箱，提供優惠折扣，並贈送同型足球袋，邀請消費者踴躍參與世足賽，為支持的隊伍加油。

林曉同設計師珠寶為迎接世足狂熱，創作情感系列「隨玉而安」陪伴玉熊，並賦以足球隊員的比賽位置。例如最具收藏價值的吉祥物是傳奇前鋒球星「足球熊」，背號Eric Jade Bear No.1，以玉石與K金材質製作，以隱藏式做法，化繁複工藝為極簡外觀，尤其玉熊抬起的腳與足球的連結處，沒有多餘的外露零件，外觀生動自在；此外還有登高熊項鍊、摘星熊項鍊、氣球熊耳環、彩帶熊胸針等。

(旺報 )