IS覆沒！敘軍方完全收復大馬士革7年失土

2018年05月22日 22:01 中時電子報 何宜玲

敘利亞軍方透過電視台，對外界宣佈說，日前針對極端組織IS在首都大馬士革(Damascus)南郊的最後據點Hajar al-Aswad地區，以及Yarmouk Palestinian難民營進行最後清剿，並且宣告已經成功剿滅當地IS。這也是自2011年以來，敘利亞軍方首次完全解放被恐怖組織IS佔據的大馬士革及其郊區領土。

根據BBC引述敘利亞當地電視台報導說，敘利亞政府21日中午在首都大馬士革南部郊區的城鎮，針對恐怖組織IS的殘餘勢力發起猛烈攻勢，並且在持續2小時的攻勢之後，完全收復了該小鎮及附近的難民營。敘利亞軍方說，收復這一地區之後，敘利亞首都大馬士革以及周邊地區都已經完全被政府控制。這也是自2011年敘利亞爆發內戰以來，首次完全收復被IS佔據的失土，意義重大。

敘利亞武裝部隊發言人聲稱，大馬士革及其周邊地區已經徹底成為安全地帶了，恐怖份子難以再滲透進入這個地區。

自本月初開始，在俄羅斯的斡旋之下，大馬士革南部地區的武裝份子和政府軍達成協議，逐步撤離或與政府和解。因此，大馬士革只剩下Hajar al-Aswad地區，以及Yarmouk Palestinian難民營尚有IS殘餘勢力。然而，敘利亞政府針對這些地區發動攻勢持續數週之後，終於在21日午間宣佈大功告成。政府軍宣稱成功讓大馬士革將近7年以來，獲得首次完全解放！

(中時電子報)