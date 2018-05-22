臉書執行長祖克伯赴歐作證 線上直播

2018年05月22日 22:48 工商 陳怡均

臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）周二赴歐洲議會作證，針對臉書千萬用戶個資不當外洩案接受議員質詢，並將線上直播聽證會過程。因祖克伯此行並不打算到倫敦，使得英國議員只能請歐洲同事代為提問。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）取得祖克伯在歐洲議會的預備文稿，他表示「過去幾年我們所做的不夠，未能避免我們打造的工具造成傷害」。

祖克伯文稿顯示，「無論是假新聞、外國干預選舉或開發商不當採用人們個資，我們確實並未全面性察覺自身責任，這是一大錯誤，我很抱歉。」

歐洲議會議長塔雅尼（Antonio Tajani）周一表示，他向祖克伯提議網路直播聽證會，祖克伯也接受這項要求，聽證會預定周二布魯塞爾時間晚間6時15分（台北時間深夜12時15分）開始直播。

祖克伯此次歐洲行將親上火線為臉書辯護，周二先至歐盟總部布魯塞爾，周三計劃與法國總統馬克宏會面，到目前為止，他仍拒絕回覆英議員的問題，無論是親赴英國或是透過視訊連線。

英國下議院文化媒體委員會主席柯林斯（Damian Collins）表示，他相信祖克伯總會現身英國議會，「但若祖克伯選擇不直接回答我們的問題，會請歐洲議會同事協助我們取得答覆」。

(工商 )