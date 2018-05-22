歸仁文化中心20歲生日軟硬體更新 活動滿檔

2018年05月22日 22:27 中時 曹婷婷

歸仁文化中心迎接20周年館慶，文化局邀請紙風車劇團、林智信等知名藝術家及地方藝術團隊策畫辦理「歸仁20 紅瓦揚藝」精彩慶祝活動，展現歸仁文化中心長年經營新豐地區藝文推廣的成果，文化局長葉澤山表示，隨著時代演進，中心軟硬體也必須更新，國際會議廳斥資1500萬改建為綜合性實驗劇場，大型演藝廳也將爭取前瞻建設經費以擴增空間。

歸仁文化中心於1989年由前縣長李雅樵興建規畫，在1998年陳唐山縣長任內完工，是當時台南縣為均衡區域藝文生活資源所擘畫的藝文新重鎮。20年來，歸仁文化中心歷經「南區綜合活動中心」、「南區服務中心」等數次行政變革及組織更迭，不曾改變的是開創性文化藝術活動的持續推動。

縣市合併後，歸仁文化中心脫胎換骨，成為全市三大文化中心之一，為突顯場館特色，中心以發展藝術教育體驗劇場為首要目標，台南市民族管絃樂團的進駐，更使歸仁文化中心如虎添翼，共同攜手扎根藝文教育，展現台南另一股不同凡響的藝術軟實力。

歸仁文化中心20周年館慶活動本周六開幕，一整天活動邀請深受大小朋友喜愛的紙風車劇團規畫充滿創意的童話故事園遊會及「紙風車的魔法書」大型戶外演出，童話故事園遊會內容有互動遊戲關卡、台灣名畫拍照區、大型充氣裝置藝術、裝扮人物、深海魚歡樂劇場、在地社團展演、立體拼圖等豐富活動內容，透過創意活動拉近藝術與民眾距離，培養大眾參與藝文活動的興趣。

5、6月精彩館慶活動還有台南民族管弦樂團「國樂正夯系列音樂會暨音樂講座」；結合人舞劇場、名美舞蹈團、飛揚民族舞團、藝姿舞集辦理聯合舞展「活力20 舞動南關 ~ 地方舞團接力展演」；成立20年的藝文研習班「精彩藝生」動靜態學習成果展；歸仁文化中心特色館~臺灣囡仔館「臺灣囡仔歡樂Party Go」水果奶奶趙自強名人講座；享譽國際的藝術家林智信「鄉土容顏‧紅瓦藝韻--芬芳寶島南部系列特展」，以及走入校園及社區的「行動美術館」從靜態到動態，由中心擴展到社區、校園，希望透過多元精彩的藝文活動，讓大新豐地區居民一同感受歸仁20周年慶的喜悅。

展望未來20年，歸仁文化中心將以「藝術」與「教育」發展主軸，提供仁德、歸仁、關廟、龍崎區等大新豐地區市民藝文推廣活動及本市學校等藝術教育體驗及扎根，打造與國際接軌之教育劇場之藝文體驗空間，實現成為台南市教育及藝文體驗劇場之核心場館。

(中時 )