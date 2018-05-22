大陸發射月球中繼衛星「鵲橋」 為嫦娥4號做準備

2018年05月22日 22:37 中時電子報 江飛宇

中國大陸在星期一時，發射一枚名叫「鵲橋」的中繼通信衛星到離地球40萬公里的拉格朗日點L2上，這枚衛星是為之後的嫦娥4號月球探測器在預做準備。中國大陸很希望成為世界第一個登陸月球背面的國家。

美聯社報導，天上的月球總是同一面朝著我們，所以我們對月球背面所知道的較為受限，雖然曾經有衛星繞到月球背面拍攝照片，但是登陸任務還沒有執行過，這就是大陸想要創造紀錄的機會。

「鵲橋」在拉格朗日點意示圖，它會繞行L2點。(圖/新華網)

美國喬治華盛頓大學太空政策研究所的約翰．洛格斯登教授(John M. Logsdon)稱肯定大陸的太空成就，他表示「全球太空國家都正在集中精神研究月球，而像是鵲橋這種遠端衛星的能力如果形成，將會使大陸在這一方面處於領先地位，因為它將會很有用」。

這個任務具有相當的難度，所謂的拉格朗日點（Lagrangian point)，是指地球與太陽、月球的引力平衡處，總共有5處，而「鵲橋」所選的L2點，位在比月球公轉軌道還遠的地方，這會是大陸航太能力的一次考驗。

洛格斯登說：「在太空中做事，特別是距離地球很遠的地方，風險與難度很大，很難保證成功。」

大陸新華網報導，「鵲橋」體積不大，總重只有400多公斤，但是絕對是中國大陸第一次應用於深太空探測的小衛星，預期壽命3年。大陸專家們坦言，他們這次任務難度大、風險高，衛星的飛行軌道也無前例可循。不過已經得到歐洲航太總署的支持，歐太署月球探測工作組負責人布朗德．佛林(Bernard Foing)表示，年底前升空的「嫦娥4號」有歐太署的參與合作，安裝有德國與瑞典製造的研究模組，他們相信「嫦娥4號」的「遠距離軟著陸將是世界歷史第一」的壯舉。

(中時電子報)