李國毅和喜歡的人做這件事「最親密」

2018年05月22日 22:49 中時 洪秀瑛

劇中交往。（歐銻銻娛樂提供）

甜蜜幸福。（歐銻銻娛樂提供）

李國毅劇中要拯救謝欣穎。（歐銻銻娛樂提供）

電視劇《1006的房客》進入最後階段，每周劇情高潮迭起，繼上週公佈許光漢是隱藏大魔王讓劇迷崩潰外。李國毅、謝欣穎之間的感情線也讓粉絲狂敲碗，不但會在討論區自行腦補後續發展，還會繪製許多Q版劇照。

兩人劇中每天只有46分鐘的時空融合時間，相處時間更顯珍貴，在經過一連串案件的發生，李國毅、謝欣穎終於正式面對彼此的情感，甜蜜劇情狂撒糖，要讓粉絲一次滿足跨時空戀人終於能在一起的願望。

李國毅、謝欣穎這對「老伴組合」，粉絲從開播就期待兩人何時在一起，劇中礙於每晚只有46分鐘短暫的相處時間，兩人還得面對許多棘手的考驗。

兩人確認彼此心意後，發起糖也毫不手軟，浪滿唯美的吻戲親好親滿，李國毅還化身霸道男友，規定謝欣穎的裙子不准太短，現實中自己是否也是霸道男友類型，李國毅說：「我沒有這麼嚴格，但我自己比較喜歡運動休閒型打扮的女生。」

因為劇情設定讓李國毅、謝欣穎每天只能在一起46分鐘，謝欣穎表示如果在現實中也發生這樣的事情，自己並不想特地去完成一件事，「就一起吃頓晚餐也很好，還可以順便看1集《1006的房客》阿。」李國毅則想要幫對方剪指甲，笑說：「會很怪嗎？因為我覺得這行為蠻親密的，過程當中也能夠與對方好好對話，蠻好的。」

《1006的房客》每週三、四晚間10點30分於台視，每週六晚間8點於東森綜合台，每週三晚10點愛奇藝台灣站獨播。

(中時 )