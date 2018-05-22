韓女星床戰歐巴 被封「韓版湯唯」

林智妍（右）和孫浩俊。（中天提供）

友善列印
中時
林智妍穿絕美婚紗。（中天提供）
林智妍。（中天提供）
林智妍。（中天提供）

中天娛樂台5月24日起每週一至週五晚間7點將播出以「脫北者」為主角打造的韓劇《吹吧微風》，該劇在南韓播出時，曾創下26.3的高收視率，引起高度關注。

飾演女主角的韓國女星林智妍，以19禁電影《人間中毒》出名，與男星宋承憲有大尺度激情床戲，獲封「韓版湯唯」，在《吹吧微風》一反過去的性感演出，飾演保守的脫北女孩金勝希，更首度為戲披上白紗，氣質出眾。

林智妍飾演的女主角金勝希，個性外柔內剛，相貌出眾，原本是平壤音樂大學舞蹈系的女大生，擁有大批仰慕者，一家人為了尋找失聯的爺爺，歷經曲折成功脫北來到南韓，卻捲入了爭產風暴。林智妍受訪坦言，詮釋一名脫北者壓力不小，「這種角色很少見，也是吸引我接演的原因，但要替脫北者傳達他們的心聲，確實有壓力」，林智妍為此找了大量的參考資料，包括紀錄片、綜藝節目等，還向老師學習北韓語，做足功課。

有別於以往的激情對手戲，林智妍在劇中與男主角孫浩俊有一段純純的初戀，與過去角色大為不同，拍過不少愛情戲的她曾透露，她愛情經驗其實很少，初戀發生在高中時期，當時年紀還小，可以盡情享受談戀愛的甜蜜滋味，但分手時很痛苦，非常後悔分手，長大後談戀愛比較成熟謹慎。林智妍出道以來緋聞不多，今年初才首度被爆與財團理事長交往，雙方大方承認，到公眾場所約會也不避嫌，甜蜜約會羨煞旁人。

愛情事業兩得意的林智妍，談及當演員的契機，她笑說是小時候和媽媽一起觀看舞台劇《貓》，覺得飾演貓的演員很漂亮，想像他們一樣受歡迎，在舞台劇閃閃發光。為了一圓演員夢，她不僅努力爭取演出機會，大學也選讀戲劇類科系，起初反對她當演員的父母親，現在已認同她的努力，變成她的頭號粉絲，林智妍也很爭氣，以《吹吧微風》金勝希一角拿下MBC演技大賞，人氣直升。鎖定中天娛樂台週一至五晚間7點《吹吧微風》。

(中時 )

許聖梅遭潑漆忍4年換車 心疼兒遭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。