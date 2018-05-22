韓女星床戰歐巴 被封「韓版湯唯」

2018年05月22日 22:51 中時 洪秀瑛

林智妍穿絕美婚紗。（中天提供）

林智妍。（中天提供）

林智妍。（中天提供）

中天娛樂台5月24日起每週一至週五晚間7點將播出以「脫北者」為主角打造的韓劇《吹吧微風》，該劇在南韓播出時，曾創下26.3的高收視率，引起高度關注。

飾演女主角的韓國女星林智妍，以19禁電影《人間中毒》出名，與男星宋承憲有大尺度激情床戲，獲封「韓版湯唯」，在《吹吧微風》一反過去的性感演出，飾演保守的脫北女孩金勝希，更首度為戲披上白紗，氣質出眾。

林智妍飾演的女主角金勝希，個性外柔內剛，相貌出眾，原本是平壤音樂大學舞蹈系的女大生，擁有大批仰慕者，一家人為了尋找失聯的爺爺，歷經曲折成功脫北來到南韓，卻捲入了爭產風暴。林智妍受訪坦言，詮釋一名脫北者壓力不小，「這種角色很少見，也是吸引我接演的原因，但要替脫北者傳達他們的心聲，確實有壓力」，林智妍為此找了大量的參考資料，包括紀錄片、綜藝節目等，還向老師學習北韓語，做足功課。

有別於以往的激情對手戲，林智妍在劇中與男主角孫浩俊有一段純純的初戀，與過去角色大為不同，拍過不少愛情戲的她曾透露，她愛情經驗其實很少，初戀發生在高中時期，當時年紀還小，可以盡情享受談戀愛的甜蜜滋味，但分手時很痛苦，非常後悔分手，長大後談戀愛比較成熟謹慎。林智妍出道以來緋聞不多，今年初才首度被爆與財團理事長交往，雙方大方承認，到公眾場所約會也不避嫌，甜蜜約會羨煞旁人。

愛情事業兩得意的林智妍，談及當演員的契機，她笑說是小時候和媽媽一起觀看舞台劇《貓》，覺得飾演貓的演員很漂亮，想像他們一樣受歡迎，在舞台劇閃閃發光。為了一圓演員夢，她不僅努力爭取演出機會，大學也選讀戲劇類科系，起初反對她當演員的父母親，現在已認同她的努力，變成她的頭號粉絲，林智妍也很爭氣，以《吹吧微風》金勝希一角拿下MBC演技大賞，人氣直升。鎖定中天娛樂台週一至五晚間7點《吹吧微風》。

(中時 )