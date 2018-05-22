余祥銓憂鬱住院 錦雯喊話「做瑜伽比較有效！」

2018年05月22日 23:03 中時 蕭雅玲

余祥銓13年前上節目挨批後，而罹患憂鬱症，最近他擅自停藥10天，加上工作壓力大，導致憂鬱症復發住進醫院，錦雯今上《金牌大健碟》錄影，「余祥銓心理問題要自己想辦法找出口，因為台灣精神科醫生每天要看很多人，沒有辦法專心照顧你，且諮詢費很貴，一小時3500，不如去做瑜伽，幹嘛花那麼貴的錢跟人家聊天，一個月瑜伽的錢就有。」現在靠著做瑜伽不僅舒緩壓力，也讓她在短短兩個禮拜就瘦了2公斤。

錦雯表示，自己之前不僅有憂鬱症還有躁鬱症，吃藥吃了一年多，最嚴重時曾拿膠帶跪在地上黏東西，「當時想要轉移注意力，可是沒辦法，整天都覺得別人在笑我，或是想要害我」。她以過來人經歷建議余祥銓，與其靠藥物治療不如到醫院去做義工，或是一起去做瑜伽，反而比較吃藥更有效。

她以這幾年到醫院做志工的經歷，「在急診室可看到形形色色的人，現在我憂鬱症痊癒要去開導他們，病人一定不會聽我的，若是余祥銓去開導他們，他們一定會感同身受，把他的話聽進去。」

45歲的她婚後多年，一直努力做人卻沒著落，日前朋友介紹她去看專治不孕症的名醫，看完回到家整整兩個月生理期沒來，當下以為自己受孕，還很高興去買了驗孕棒，沒想到卻讓她的期待落空，後來還用Line問了醫生，「是否是更年期關係？」後來醫生要求她回診做二度檢查，確認她還有排卵功能，才讓她鬆一口氣。

(中時 )