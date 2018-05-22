侯彥西到處亂放電 女演員喊打

2018年05月22日 23:04 中時 洪秀瑛

演員群。（公視提供）

王琄（右）與楊孟霖飾演母子。（公視提供）

林健寰（左起）、林秀君、江映瑤、王琄。（公視提供）

香奈兒（左）和林秀君。（公視提供）

孫可芳。（公視提供）

公視新製網路劇《8號公園》探討50+人生新方向，由葉鴻偉執導、製作人陳慧瑛，演員群包括王琄、林秀君、江映瑤、赫容、尹昭德、林健寰、李得全、孫可芳、楊孟霖、侯彥西及方宥心等人演出，描述5個不同的「50之後」生命故事。

22日探班，演員群現場玩「放電侯彥西PK帥氣楊孟霖」遊戲，在場女演員王琄、江映瑤、林秀君、孫可芳及香奈兒的一輪票選，最後侯彥西靠幽默勝出，王琄笑說：「幽默感無敵！這樣生活才有意思。」

王琄劇中飾演獨力照顧中風婆婆的房仲業者笑眉，努力賺錢之餘卻與兒子關係疏離，飾演兒子的楊孟霖常常必須對著王琄擺臭臉，王琄卻故意找不同方法要逗楊孟霖笑，楊孟霖坦言：「琄姊的即興表演太可愛，我都要很努力ㄍㄧㄥ著才能演完，真的是魔鬼訓練。」

林秀君因一場被誤會偷長笛的烏龍事件，讓她小時候的長笛夢又浮上心頭，劇組為此特別找來檢場與李翊君的17歲女兒香奈兒客串長笛少女一角，眾人笑稱：「好險有香奈兒可以來拉低一下劇組的年齡層。」

戲裡演派出所員警的侯彥西，迷戀孫可芳飾演的宅女周亦可，戲外被爆喜歡對著全劇組女演員到處放電，鬧得大家都喊：「真的想要報警了！」曾教過侯彥西表演課的王琄沒好氣的說：「我們這個年紀哪還有時間浪費在這種虛情假意上。」更嗆：「我也可以放電的，但是是高壓電，會電死人的。」

至於周旋在兩男之間的孫可芳被問到有沒有親密戲？孫可芳妙答：「我是有床戲啦！因為要演宅女嘛！所以就是我跟床的戲。」對照侯彥西在劇中不斷噓寒問暖，談到戲外的男友劉冠廷也是這樣？孫可芳羞回：「大概就差不多像戲裡面的力凱這樣照顧我。」

兩性專家的江映瑤這次詮釋好傻好天真的貴婦，面對丈夫林健寰的外遇手足無措，江映瑤說，自己雖然外表精明，但內在個性跟劇中角色其實非常接近。更以專家角度表示看好孫可芳和楊孟霖，笑稱：「這兩人默契真的好到不行，繼續演下去可能要出問題了。」

《8號公園》預計９月中在公視頻道及公視+平台播出。

(中時 )